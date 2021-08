Hoe zeg ik vriendelijk dat ik mijn vrouws dementie niet achter haar rug om wil bespreken?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een paar maanden geleden kreeg mijn vrouw de diagnose dementie en dat is goed te merken in de dagelijkse omgang met onze omgeving. In gesprekken met kennissen gebeurt het nogal eens dat zij aan mij vragen hoe het met haar gaat, juist op een moment dat mijn vrouw even weg is, bijvoorbeeld naar het toilet.

Ik vind zo’n vraag op dat moment heel naar, want ik wil niet over mijn vrouw en haar ziekte praten als ze er niet bij is. Ik vind dat haar ziekte het beste met haarzelf besproken kan worden, of in elk geval in haar aanwezigheid, zolang dat nog kan. Hoe kan ik een volgende keer dergelijke vragen vriendelijk ombuigen naar een gesprek met mijn vrouw zelf?

Achter haar rug

Beste Achter haar rug,

Het is een buitengewoon onaangename manier van doen, als mensen, zodra uw vrouw even de kamer uit is, achter haar rug om bij u informeren hoe het met haar is gesteld. Begrijpelijk stelt u daar geen prijs op. U kunt dit soort even opdringerige als slinkse vragen pareren door vriendelijk (of koeltjes – dat mag ook) te antwoorden: “Ze komt zo weer terug, hoor, vraag het aan haarzelf”. Zo nodig kunt u toelichten: “Ik vind het niet fijn om over het hoofd van mijn vrouw heen te spreken, alsof ze een onmondige­­ is.”