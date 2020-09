Hoe vraag ik mijn buren en hun gasten niet bij mij naar binnen te kijken?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik woon al tien jaar in een prachtige omgeving in een maisonnette die aan een galerij ligt. Mijn probleem is dat buren en hun gasten de onhebbelijke ­gewoonte hebben om in het voorbijlopen naar binnen te ­kijken. Vaak een snelle blik zijdelings, maar sommige mensen echt nadrukkelijk. Dan sta ik iets in mijn keuken te doen en kijken ze ongegeneerd lang naar binnen en naar mij. Ik heb al folie op ooghoogte geplakt op de ­ramen, maar sommige mensen zijn lang of gaan op hun tenen staan om toch naar binnen te kunnen loeren. Uit frustratie heb ik al jaren het rolgordijn dicht, maar daardoor mis ik uitzicht en licht en krijg ik opmerkingen waarom ik me opsluit in mijn huis. Ik zou graag mijn rolgordijn weer open willen hebben zonder constant bekeken – en beoordeeld – te worden. Wat zegt de etiquette hierover? En kan ik dit aanstippen op een vve-­vergadering zonder aangemerkt te worden als zeur?

Glurende buren

Beste Glurende buren,

Ik denk niet dat u dit onderwerp bij de vereniging van eigenaren kunt inbrengen, omdat deze instantie weinig aan uw klacht zal kunnen verhelpen. De vve kan moeilijk aan iedereen die daar woont vragen of zij dan wel hun bezoekers voortaan niet meer bij u naar binnen willen kijken. Mensen zouden dat uit zichzelf al niet moeten doen: een kwestie van elementaire beleefdheid.

Ik raad u aan om uw rolgordijn maar weer op te trekken en niet te veel te letten op de kijkrichting van passanten. Tegen mensen die gewoon doorlopen en een steelse blik in uw keuken werpen, valt toch niets te doen. Als er iemand voor uw raam pas op de plaats maakt en op z’n tenen gaat staan om ondanks het folie naar binnen te kijken, raad ik u aan om de persoon aan te spreken en vriendelijk te vragen of meneer/mevrouw misschien even binnen wil komen om het beter te kunnen zien? Dan zullen ze zich wel beschaamd uit de voeten maken.

Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl. Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.