Hoe voorkomen we dat ze van ons cadeaugeld een kitscherig kunstwerk kopen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een vriend gaat promoveren en er wordt onder de genodigden voor het feest geld ingezameld voor een kunstwerk. Goed idee, maar onze vaste vriendengroep van vijf mensen maakt zich zorgen over de kitscherige smaak van de paranimfen die initiatiefnemer zijn van het gezamenlijke geschenk. We zijn bang dat ons cadeaugeld besteed wordt aan een poenerig object dat de promovendus uit het zicht zal opbergen. Wat kunnen we doen? Kunnen we de paranimfen verzoeken om iemand met smaak het kunstwerk te laten uitzoeken of kan onze vriendengroep een apart kunstwerk cadeau geven dat de promovendus wel mooi zal vinden?

Smakeloosheid dreigt

Beste Smakeloosheid dreigt,

Een kunstwerk is een uitstekend idee om cadeau te geven namens een grote groep. Er is alleen één voorwaarde: omdat kunst zo precair en persoonlijk ligt, moet het cadeau altijd afgestemd worden met de ontvanger. In geen geval mag de keuze over welk kunstwerk aan te schaffen overgelaten worden aan de gevers. Niet aan mensen zonder smaak, maar ook niet aan mensen mét smaak, omdat niemand van tevoren kan weten waar het hart van de ontvanger precies naar uitgaat, terwijl de ontvanger degene is die het ding aan de muur of in zijn of haar woning moet opstellen. Niet de gevers in ieder geval. Moedig de paranimfen aan om met de promovendus te overleggen. Zij kunnen een te verwachten, globaal financieel kader aangeven en hem zelf laten beslissen.