Hoe vertel ik mijn vriend dat hij niet zo moet zeuren over zijn lichamelijke pijntjes?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend met wie ik samenwoon, heeft een eigenschap waar ik slecht mee uit de voeten kan: hij kan ontzettend uitweiden over zijn lichamelijke toestand. Dan zegt hij bijvoorbeeld: “Ik heb lichte keelpijn en een stramme rugspier”. Hij wijst de plek op zijn rug aan. Vijf minuten later: “Ik merk nu dat ik een lichte hoofdpijn krijg. Mijn neus is ook wat verstopt.” Soms gaat het dan maar door. Maar niet ­alleen pijntjes, hij zegt ook dingen als: “De muesli die ik net heb gegeten, geeft me een raar gevoel in mijn maag, misschien omdat er zoveel droge vruchten inzitten. Het moet, denk ik, even zakken.” Ik heb hier moeite mee, maar weet niet hoe ik er iets over kan zeggen. Ik ben zelf niet zo iemand die zo praat.

Lichamelijk ongemak

Beste Lichamelijk ongemak,

Een van de functies van klagen is vragen om aandacht. De klager probeert zorg, bekommernis of troost te krijgen. Klagen is alarmeren en om die reden iets om terughoudend in te zijn, anders vergaat het de klager als het jongetje dat een paar keer voor niks ‘Wolf!’ riep: op den duur is schamper gelach zijn deel. Het is heel vervelend als mensen voortdurend aan hun omgeving verslag doen van hun lichame­lijke schommelingen. Dit is het soort gespreksonderwerp waar een ander weinig mee kan. Als partner kunt u het niet oplossen en het is ook niet vreselijk relevant om op de hoogte te zijn van andermans minieme gevoelens van lichamelijk ongemak. Mensen zouden alleen over lichamelijke klachten moeten praten, als er sprake is van acute nood. De rest kan beter in stilte worden verwerkt.

De eerstvolgende keer dat uw partner begint te zeuren over iets onbeduidends, kunt u hem belangstellend vragen wat voor cijfer op een ongemakschaal van 1 tot 10 hij toekent aan bijvoorbeeld zijn rommelende maag. Dat zal vast geen hoge score zijn. Vertel hem vervolgens dat u dit soort zelfrapportage niet interessant vindt, dat ieders lichamelijke gesteldheid kleine ups en downs kent en dat het niet nodig is om voortdurend nieuwsbulletins hierover af te geven, omdat u daar zenuwachtig van wordt. Geef hem de suggestie om voortaan alleen nog maar de uitschieters – met een ongemakscore van 7 of hoger – aan u mee te delen.

