Hoe vertel ik mijn hulp dat ze niet goed schoonmaakt?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Mijn vriend en ik hebben een huishoudelijke hulp uit de tijd dat mijn vriend alleen woonde. Ze heeft een jaar of twee bij hem schoongemaakt. Toen ik een half jaar geleden bij hem introk, was haar hulp minder nodig en werd de wekelijkse frequentie teruggebracht naar eens per twee weken. Vroeger werkte mijn vriend veel thuis en dronken ze samen koffie en praatten over haar leven. Hij heeft nu een baan buitenshuis en spreekt haar nauwelijks meer. De laatste tijd zijn we niet erg tevreden. Er wordt veel niet of maar half schoongemaakt. Waarschijnlijk voelt zij zich aan de kant gezet, maar mijn vriend heeft geen tijd om haar vaker te spreken. Hij vindt het lastig om kritiek te geven. Voor haar is het duidelijk meer dan een zakelijke relatie, voor hem niet. Ik vind het niet mijn taak om onze ontevredenheid met haar te bespreken, omdat ik de samenwerking niet ben aangegaan. Wat te doen?

U en uw vriend zijn niet tevreden over de hulp, maar kritiek uitoefenen met deze voorgeschiedenis is inderdaad moeilijk. De hulp is toch al niet blij, omdat ze uw vriend nooit meer ziet. Dan is er maar één oplossing: ontsla haar. Vervolgens kunt u bepalen of er een nieuwe hulp nodig is of dat u en uw vriend het huishouden zelf gaan doen. De beste manier om de hulp te ontslaan is door te zeggen dat ze vanaf volgende keer niet meer nodig is, omdat u en uw vriend voortaan zelf willen schoonmaken. Als pleister op de wond geeft u haar twee, beter nog: drie maanden loon mee. In zo’n situatie is het altijd goed om royaal te zijn. Een hand met contant geld is doorgaans voldoende compensatie om ongenoegen te dempen.