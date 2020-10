Hoe vertel ik mijn gasten dat drugs uit den boze zijn op mijn bruiloft?

Beste Beatrijs,

Over enige tijd trouw ik (man, 26) met mijn vriendin. We geven ’s avonds een feest voor zo’n ­negentig gasten, familie en vrienden in onze leeftijdscategorie. Wat mij opvalt en ook echt zorgen baart is het toe­nemende drugsgebruik op dit soort evenementen. Laatst op een bruiloft van een familielid was het op het toilet drukker dan aan de bar. Als er twee heren samen het toilet in duiken weet ik inmiddels genoeg. Ik wil dit absoluut niet hebben op mijn bruiloft, maar hoe pak ik dit aan? Vooraf mijn gasten aanschrijven, lijkt mij geen gezellig idee en zoiets overlaten aan een ceremoniemeester met microfoon nog minder.

Geen drugs alsjeblieft

Beste Geen drugs alsjeblieft,

Als zich onder uw beoogde bruiloftsgasten zoveel potentiële drugsgebruikers bevinden dat u vreest dat uw feestje ontaardt in een collectieve drugsroes, raad ik u aan om uw gasten wel degelijk van tevoren te informeren dat u hier geen prijs op stelt. Wanneer mensen zich massaal in de toiletten terugtrekken voor een snuifje of buiten allerlei joints laten rondgaan, is het te laat. Dan kunt u er niets meer tegen ondernemen.

Huwelijksinvitaties gaan doorgaans vergezeld van een bijlage met informatie over tijd, locatie en andere huishoudelijke mededelingen. Voeg daarop een extra aanwijzing toe: ‘Voor wie het aangaat: wij geven een drugsvrij feest. Wel zal er voldoende ­alcohol aanwezig zijn’. Hopelijk laten mensen met drugsplannen zich hierdoor ontmoedigen. Overigens denk ik dat negentig genodigden te veel is voor een bruiloft in coronatijd.

Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com