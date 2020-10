Hoe vermijd ik dat ik om iemands leeftijd of afkomst moet raden?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Binnen en buiten mijn werk ­(receptioniste) raak ik regel­matig in gesprek met mensen van diverse achtergronden en leeftijden. Vaak heel gezellig en verrijkend, maar wat ik storend vind, is de volgende situatie: er worden mij regelmatig vragen gesteld als ‘Waar kom je vandaan?’ of ‘Hoe oud ben jij?’ Geen probleem – daar geef ik altijd naar waarheid antwoord op. Maar als ik de wedervraag ‘En jij?’ stel, krijg ik te horen: ‘Raad maar!’ Ik vind dat vervelend (meestal raad je toch fout) en tijdverspilling. Het is ook riskant, want voor je het weet, beledig je mensen. Wat is de beste reactie?

Domme raadspelletjes

Beste Domme raadspelletjes,

Het is behoorlijk irritant als mensen ‘Raad maar’ zeggen op een vraag naar leeftijd of afkomst, en al helemaal wanneer ze zelf begonnen zijn met die ­informatie aan u te vragen en u beleefd antwoord hebt gegeven. Eigenlijk zijn dit soort persoonlijke vragen naar leeftijd en afkomst buiten de orde in een ­professioneel contact tussen ­receptionist en klanten. Daar hebben ze niets mee te maken. In de vrijetijdssfeer ligt dat anders, maar het blijft tenenkrommend koket om een gespreks­genoot naar je leeftijd te laten raden. U kunt beleefd weigeren om te happen in het toegeworpen aas: ‘Sorry, ik doe niet aan raadspelletjes, want ik heb het toch altijd fout’. Ook is het prima om een extreem fout ­antwoord te geven. U schat bijvoorbeeld een veertiger op 65 of een zestiger op 32 jaar.

