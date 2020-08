Hoe vegetarisch voed ik mijn kinderen (2 en 4 jaar) op?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ons gezin eet vegetarisch. Dit doen we voor het milieu en uit afkeer van de massale vleesindus­trie. Dit hebben mijn man en ik heel voorzichtig uitgelegd aan on­ze twee kinderen. Tegelijkertijd willen we het beeld van de dram­me­rige vegetariër vermijden. Daarom gaan we vruchteloze dis­cussies altijd uit de weg en soms, als we ergens te gast zijn en er geen alternatief is, zetten we onze principes even opzij.

De situatie goed inschatten is niet altijd mak­ke­lijk. Onze kinderen van vier en twee zijn nog te jong om dit soort tactische afwegingen te maken. Maar nu ze in de leeftijd komen dat ze worden uitgenodigd voor partijtjes en om bij vriendjes te komen spelen, vragen we ons af hoe wij hier het beste mee kunnen omgaan.

Moeten we het maar laten gaan zoals het gaat of afspraken maken met de andere ouders? Het belang­rijkste vinden we dat onze kinde­ren, als ze oud genoeg zijn, over dit soort zaken zelf weloverwogen keuzes kunnen maken.

Vegetarisch opvoeden

Beste Vegetarisch opvoeden,

Vegetariërs vormen geen merk­waardige minderheid meer. Vege­tarisch eten en minderen met vlees (flexitariër zijn) worden steeds gebruikelijker. Alle restau­rants serveren ook vegetarische gerechten. Het beeld van de ‘drammerige vegetariër’ behoort lang­za­merhand tot het verleden.

U kunt het vegetarisme van u en uw ge­zins­leden gewoon zakelijk meedelen aan andere mensen als­of het heel normaal is (dat is het ook). U hoeft tegenover uw kin­deren ook niet ‘heel voor­zichtig’ dingen uit te leggen. U kunt pre­cies vertellen hoe u het aanpakt met eten en waarom. U hoeft er geen doekjes om te winden, bedoel ik.

Als u wilt dat uw kinderen als vegetariër opgroeien, raad ik u aan om ze vegetarisch te laten eten. Dus ook bij andere mensen thuis. Maak inderdaad afspraken met andere ou­ders. Op die manier raken uw kinderen gewend aan een vegetarische levenshouding. Dat is toch wat u wilt? Dat bete­kent niet dat u vreselijk misbaar moet maken als ze eens een kro­ket binnen krijgen, maar u kunt hun wel uitleggen dat kroketten en knakworstjes niet binnen uw levensvisie passen. Uw kinderen zullen te zijner tijd ongetwijfeld hun eigen afwegingen maken, maar dat gebeurt toch wel.

Het is niet nodig dat u uw kinde­ren ken­nis laat maken met vlees, zodat ze later een weloverwogen keus ma­ken. Als uw kinderen volwas­sen zijn, maken ze hoe dan ook hun eigen keuzes.