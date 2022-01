Hoe stop ik de gewoonte om geld of cadeaus te sturen voor de jarige kinderen van vrienden?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wanneer kun je ophouden met cadeaus of geld te sturen voor de verjaardagen van kinderen van vrienden? Een goede vriendin van mij heeft vanaf het begin van ons beider moederschap de toon gezet voor verjaardagscadeautjes voor onze kinderen. Ze gaf vaak dure merkkleding en later werd het geld. Als mijn kind jarig is, stuurt mijn vriendin een verjaardagskaart met een geldbedrag en ik stuur hetzelfde bedrag naar haar kinderen. Haar kinderen, inmiddels 20 en 23, studeren en wonen niet meer thuis. Ons kind is 18 en woont nog thuis. Dus als leeftijd een criterium is, dan is het aan mij als eerste om te stoppen. Ik vind het eigenlijk wel welletjes met het sturen (en ontvangen) van geld. Deze kinderen verdienen ook zelf naast hun studie en hebben vermogende ouders die hun flink steunen. Hoe doorbreek ik deze gewoonte op een goede manier? Of moet ik hiermee doorgaan tot ze trouwen?

Ophouden met cadeaus

Beste Ophouden met cadeaus,

Deze traditie had nooit op poten gezet mogen worden! Er bestaat helemaal geen noodzaak dat goede vriend(inn)en elkaars kinderen jaarlijks een verjaardagscadeau geven. Tenzij het om peetooms of -tantes van die kinderen gaat die een speciale verhouding met een kind hebben, is dit een overdreven geste. Kinderen krijgen al genoeg cadeaus met hun verjaardag van ouders, oma’s, opa’s en van andere kinderen bij de verjaardagspartijtjes. Daar hoeven geen extra cadeaus van de vriendenkring van hun ouders aan te pas te komen. Toen dat voor de eerste keer gebeurde, had u dat in de kiem moeten smoren door te zeggen: ‘Heel aardig van je, maar dat hoeft echt niet, want straks wordt het een gewoonte en dat is nergens voor nodig. Ik heb al moeite genoeg om overtolligheden buiten de deur te houden.’

Nu heeft deze traditie vijftien of twintig jaar doorgewoekerd en moet u er alsnog een eind aan maken. Zeg tegen uw vriendin dat het zo wel mooi is geweest en vraag haar ermee op te houden en zeg dat u dat ook zult doen. Als de kinderen van uw vrienden gaan trouwen, kunt u hun weer wel een mooi cadeau geven. Een huwelijk is wel een goede aanleiding.