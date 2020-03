Hoe reageer ik op een negatieve opmerking over mijn uiterlijk op het werk?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een enkele keer overkomt het mij (man, dertiger) op mijn werk dat ik een opmerking krijg over mijn uiterlijk. Bijvoorbeeld dat ik er moe of onuitgeslapen uitzie of rode ogen heb. Mijn nachtrust is niet altijd optimaal door kleine kinderen die mij ’s nachts wakker houden of kopzorgen die mij het inslapen beletten. Overigens doe ik altijd wel moeite om er representatief uit te zien met gekamde haren, gestreken overhemd en gepoetste schoenen. Ik weet niet goed hoe ik op dit soort opmerkingen moet reageren. Meestal probeer ik me te verantwoorden, maar daar kom ik toch niet helemaal goed uit. Weet u een geschikte reactie?

Afgetobd

Beste Afgetobd,

Mensen (collega’s, wie dan ook) zouden geen negatief commentaar moeten geven op andermans uiterlijk. Dit is onbeleefd, niemand wordt er vrolijk van en het leidt nergens toe om iemand die er moe uitziet voor te houden dat hij er moe uitziet. U hoeft zich niet te verklaren of te verontschuldigen en geen verantwoording af te leggen.

Geef een lauw antwoord alsof u met uw gedachten elders bent: ‘Slecht geslapen, komt goed’ en u begint meteen over een ander onderwerp (‘Nog voetbal gekeken?’, ‘Hoe laat gaan we vergaderen?’) om de aandacht van uzelf af te ­leiden.