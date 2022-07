Hoe reageer ik als mijn zus en zwager opscheppen over hun rijkdom?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb nooit een goede klik gehad met mijn zus en zwager. Ik vond en vind ze opschepperig en materialistisch. Nu ze een tweede hypotheek op hun reeds afgeloste huis hebben genomen, zijn ze druk doende met allerlei verbouwingen, een sauna in de tuin, een nieuwe auto, een camper – het kan niet op. Op zich prima natuurlijk, leven en laten leven. Alles verschijnt breeduit op Facebook, elke bezoekje en elke verjaardag gaat het over hun nieuwste aanwinsten. En vooral wat het allemaal kost! Ik vind het best onbeleefd je zo uit te laten over je spullen, maar weet niet goed hoe dit in te perken.

Imponeergedrag

Beste Imponeergedrag,

Het is natuurlijk niet uw taak om de opschepperij van uw zus en zwager in te dammen. Ze laten het breed hangen en ze willen dit de wereld graag mededelen. Dit is niet erg fijngevoelig, maar ja, zo zitten ze kennelijk in elkaar. Negeer het en trekt u zich er zo min mogelijk van aan. U hoeft hun Facebook niet te volgen, u hoeft zich niet verdiepen in de kosten van wat ze hebben aangeschaft, u hoeft helemaal niets met hen. Als materialisme het enige is wat hen drijft, valt het aan te raden om het contact met deze familie op een laag pitje te houden. Of probeer hen tot andere gespreksonderwerpen te verleiden. Wie weet stellen ze u nog voor verrassingen.