Hoe moet ik reageren op buren en vrienden die vrolijk blijven reizen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds corona houd ik mij aan de regels, ben ik niet in het buitenland op vakantie geweest, heb ik geen feestjes gegeven en ben ik volledig weggeregend met de tent afgelopen zomer. Ik geloof dat we allemaal een beetje moeten inleveren om uiteindelijk allemaal weer meer te kunnen en mogen. Ik heb steeds meer moeite heb met de (in mijn ogen egoïstische) keuzes die mensen maken rondom corona. Zo zijn mijn buren gewoon op wintersport gegaan en heb ik verschillende vrienden en collega’s die lekker blijven reizen.

Ik word boos van mensen die zeggen: ‘Ik heb die vakantie zo nodig!’ Iedereen is nu toch toe aan vakantie, ruimte en vrijheid? Mijn twee pubers hebben de afgelopen twee jaar geen normaal leven gehad en staan te springen om weer naar hun bijbaantjes te kunnen gaan. Mijn dochter wordt binnenkort achttien, maar ook dat kan (ook al houdt zij zich al twee jaar netjes aan de regels) niet echt worden gevierd. Ik wil geen nukkig mens zijn, maar kan mensen geen fijne vakantie meer wensen of vrolijk reageren op hun vakantiefoto’s. Hoe voorkom ik dat ik een zure chagrijn word en hoe moet ik reageren op buren en vrienden die gewoon blijven reizen en daar ook vrolijke foto’s van sturen?

Andermans egoïsme

Beste Andermans egoïsme,

Het enige wat ik u kan aanraden, is: leg het naast u neer! Hou u gewoon zo min mogelijk bezig met wat andere mensen doen of laten. Ja, ze gaan op vakantie en ze maken reisjes en uitstapjes naar België. Dat is op zichzelf niet verboden. Mensen mogen de trein of het vliegtuig pakken en ergens heen gaan – ze overtreden niet de wet. De landen waar ze naar toe gaan hebben allemaal hun eigen regels en beperkingen (vaccinatiebewijzen, PCR-tests et cetera).

U hoeft niet enthousiast te reageren als mensen aankondigen op vakantie te gaan. Dan zegt u effen: “Nou, leuk voor je, hoor”, en u verandert van onderwerp. Als ze foto’s uit verre landen sturen hoeft u al helemaal niet te reageren.

Als uw kinderen de mogelijkheid hebben voor bijbaantjes (in de supermarkt, oppaswerk, horeca, iets anders) moeten ze dat vooral doen. Er is geen regel dat tieners geen bijbaantjes mogen doen, behalve natuurlijk als de winkels en de horeca gesloten zijn, maar die gaan op zeker moment wel weer open. Komende zomer zal er ook vast wel gelegenheid zijn om een achttiende verjaardag op gepaste wijze te vieren. Kortom, leef uw eigen leven met inachtneming van de voorschriften en adviezen omdat u die belangrijk vindt, en laat andere mensen hun eigen gang gaan, zolang zij u tenminste niet rechtstreeks te na komen.