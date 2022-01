Hoe moet ik met mijn chagrijnige puber omgaan?

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers.

De tieners van 14 een 16 jaar zijn aan huis gekluisterd, onder meer vanwege alwéér een nieuwe quarantaine en te weinig vertier in hun jonge leven zoals een avondje naar de bioscoop of met vrienden de stad in. Ondanks de goede zorgen en nagenoeg onuitputtelijke inspanning van ouders, is de sfeer vaak verre van gezellig.

Natuurlijk is het allemaal heel vervelend, dat begrijpen hun ouders. “Maar kunnen ze nou echt niet anders dan chagrijnig rondlopen en niks bijdragen? Het wordt toch een stuk draaglijker als iedereen in deze situatie een positieve inbreng levert en er het beste van probeert te maken?”

Vergeet het maar

“Helaas, vergeet het maar”, zegt opvoedcoach Tea Adema. “Het gaat hier over pubers en die zijn er niet op uit om rekening te houden met hun ouders.”

Zowel tieners als hun ouders leven deze tijd onder hoge druk, de situatie verandert continu. Was je net opgestart na de kerstvakantie en leek het leven weer een beetje zijn normale gang te gaan, zit je opeens in quarantaine met z’n allen. Wéér op elkaars lip. Adema: “Dat vraagt veel van ouders, maar ook van de kinderen. Om dan ook nog te vragen of ze gezellig meedoen is te veel gevraagd.”

Pubercoach Meta Herman de Groot: “De uitzichtloosheid van deze pandemie is voor pubers ondraaglijk en dat maakt dat ze op allerlei manieren aanslaan. Ze kunnen depressieve gevoelens ontwikkelen, gefrustreerd raken of met donderwolken boven hun hoofd rondlopen. Dat is logisch.”

Kijk eens naar jezelf

Als ouders zich flink storen aan het gedrag van hun pubers, is het volgens Adema tijd voor enig zelfonderzoek. “Zeg eens eerlijk: wie heeft er behoefte aan gezelligheid, wie wil erkenning voor alles dat geregeld en gedaan wordt thuis? Dat zijn meestal de ouders zelf. Zij voelen zich niet gewaardeerd door hun puber. Maar waar komt hun behoefte aan erkenning vandaan? Dat moeten ze onderzoeken.”

“De crux om te leren omgaan met een chagrijnige, onwillige puber is dat je je bewust wordt dat jijzelf eigenlijk geïrriteerd bent en dat je helemaal niet vrijwillig al die zorgen op je neemt. Maar dat je geliefd wilt zijn en niet weet hoe je grenzen moet stellen.”

En natuurlijk is dat lief bedoeld, maar het is niet waar de pubers behoefte aan hebben. Volgens Meta Herman de Groot missen jongeren hun leeftijdsgenoten enorm. “Dat gemis kunnen ouders niet wegnemen of opvullen. Deze periode in hun leven hoort een grote ontdekkingsfase te zijn waarin ze hun eigen identiteit en sociale omgangsvormen ontdekken. Nu kunnen ze nauwelijks een kant op met hun gevoelens, gedachten en gedrag. Het is belangrijk dat ouders dat gemis erkennen.”

Ruzie is leerzaam

Als ouders zich toch blijven ergeren, kunnen zij het volgens Adema beter bij zichzelf houden en hun eigen grenzen zo goed mogelijk bewaken. En ja, dat kan ontaarden in ruzie. “Dat is op zich niet erg, daar leer je ook weer van”, zegt Adema.

“Maar als ouder zul je weer op moeten staan en de boel moeten lijmen. Erken de gevoelens van je kind, maar neem zelf ook de leiding. Dat betekent dus niet dat je alles moet blijven doen om het maar leuk te houden. Stel grenzen, laat je kind net zo goed verantwoordelijkheid nemen, opruimen, of wat dan ook. Je biedt een luisterend oor, maar ga daarnaast je eigen gang als je kind over jouw grenzen gaat.”

En bied je puber ruimte, probeer te bekijken of er toch mogelijkheden zijn om anderen te ontmoeten. “Jongeren moeten heel veel kunnen apenvlooien”, zegt Meta Herman de Groot. “Dat is goed voor hun ontwikkeling en het maken van verbinding. Kijk samen naar hoe je hun behoeften kunt invullen. Focus op de mogelijkheden, maar doe geen valse beloftes. Dat is al te veel gebeurd. En realiseer je steeds dat als je pubers chagrijnig rondlopen dit niks te maken heeft met jullie als ouders, maar met het gemis van hun leeftijdsgenoten.”