Hoe meer je tindert, hoe minder de kans op liefde

De dating-app Tinder komt ons liefdesleven niet altijd ten goede, blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Tilburg. Hoe vaker mensen achter elkaar swipen, hoe kleiner de kans op een positieve match, vertelt onderzoeker Jaap Denissen: “Het afwijzen van profielen maakt mensen kritischer en negatiever over hun kansen. Naarmate er meer profielen worden afgewezen, worden mensen pessimistisch en minder snel tevreden.”

Denissen onderzocht samen met Tila Pronk het tindergedrag van duizend vrijwilligers tussen de achttien en dertig jaar. De personen kregen, net zoals in de app, reeksen van profielen voorgeschoteld, met de keus om ze te liken of disliken. Wat blijkt? Hoe groter de reeksen, hoe groter de kans op afwijzingen. De grote keuze zorgt voor minder matches en een kleinere kans op een succesvolle ‘romance’. De gebruikers werden namelijk kieskeuriger na het zien van zoveel profielen. Volgens Denissen is hier een evolutionaire verklaring voor. “Nooit eerder hadden wij als mensen de keus uit zoveel verschillende potentiële partners. Hiervoor zijn we biologisch gezien niet geprogrammeerd. We zijn er psychologisch niet op voorbereid. Een gevolg zou kunnen zijn dat we door al die keuze overweldigd raken en ons afsluiten, waardoor een afwijspatroon ontstaat.” Vooral vrouwen komen in het afwijspatroon terecht. Volgens Denissen is ook dit ook evolutionair verklaarbaar: “Vrouwen zijn terughoudender met daten dan mannen. Ze zijn kritischer bij het uitkiezen van hun partner. Die kieskeurigheid wordt versterkt naarmate de keuze groter is.”

Tinder met mate

Uit cijfers van het CBS blijkt dat een derde van de Nederlandse vrijgezellen Tinder gebruikt. Is deze app misschien juist de oorzaak van hun bestaan als single? Zijn de tinderaars in het echte leven ook kritischer en afwijzender? Denissen: “Het aantal singles is groter dan ooit en blijft groeien. Ook zijn mensen aarzelender tijdens het daten. We willen dit nog onderzoeken, maar het lijkt ons realistisch dat er een verband bestaat.”

Over het fenomeen ‘tindermoe’ wordt al langer gesproken. Met al die keuze zien tinderaars door de bomen het bos niet meer. Kunnen we niet beter stoppen met Tinder? Denissen: “Dat moet iedereen zelf weten. Wel laten de resultaten zien dat het verstandig is om selectief te tinderen en af en toe pauzes in te lassen. Tinder met mate en tinder bewust. Ga er wat dieper op in, en probeer open te staan voor gesprekken. Als je merkt dat je minder openstaat door je tindergewoonte, is het beter om een tinderpauze in te lassen.”

Er zijn natuurlijk ook gevallen waarbij mensen wel de liefde hebben gevonden dankzij de app. Voor sommigen is het dus wel een succes. Of Denissen zelf weleens heeft getinderd? “Nee, ik heb mijn vrouw ontmoet voor de app bestond. Maar als ik haar niet had ontmoet had ik het zeker wel even geprobeerd. Wel zou ik bewust tinderen, om niet in dat afwijspatroon te vervallen.”

