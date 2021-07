In juli en augustus is het vlinder-hoogseizoen. Als je geluk hebt, kun je nu vosjes, atalanta’s, witjes, blauwtjes, citroentjes, dagpauwogen, oranjetipjes en gehakkelde aurelia’s zien rondvliegen. En misschien wel een koninginnepage.

Dat lijkt veel, maar bijna jaarlijks verliezen we vlinders. Sinds 1990 is het aantal vlindersoorten met de helft afgenomen, de afgelopen tien jaar zijn er zeventien soorten verdwenen. Er zijn nog maar 53 soorten dagvlinders, waarvan er twintig redelijk veel voorkomen. Ook in je tuin, mits ze het daar naar hun zin hebben.

Want hoe maak je je tuin vlindervriendelijk? Kijk met vlinderogen! Als vlinder wil je allereerst­­ genoeg te eten hebben: nectar is vlindervoedsel nummer één. Zet vooral genoeg nectarrijke bloemen in je tuin. Varieer, want ook vlinders hebben hun voorkeuren. Denk aan sneeuwbal, judaspenning en pinksterbloemen in het voorjaar, klaver, koninginnekruid, lavendel­­ en vlinderstruik in de zomer.

De grootte van de bloem zegt niks. Juist veel kleinbloemige, kruidachtige planten zitten vol nectar. Planten uit het tuincentrum bevatten vaak nauwelijks nectar. Overigens doe je de meeste vlinders ook een plezier met stukjes overrijp of zelfs rottend fruit!

Beeld kars veliing vlinderstichting

Een vrouwtjesvlinder wil genoeg ‘waardplanten’: geschikte kinderkamers waar ze eitjes kan leggen en waar haar rupsjes gedijen. Rupsen zijn namelijk, zoals veel kleuters, lastige eters. Ze lusten over het algemeen maar één, soms twee of drie plantensoorten: hun waardplanten. En daar kom ik weer met mijn brandnetels. Want brandnetels zijn de waardplanten voor maar liefst zes verschillende vlindersoorten!

Als vlinder wil je ook beschutte plekjes waar je veilig kunt uitrusten. Die zijn er vooral in een tuin met afwisselend hoge en lage beplanting. Daar kan een vlinder zich ook beter oriënteren dan op een strak grasveld­­. Sommige vlinders overwinteren hier: als eitje of pop, maar een kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia of citroenvlinder als volwassen vlinder. Sla het winterklaar maken van je tuin gewoon eens over, dan zijn er al snel genoeg overwinterplekjes. Stoerlingen als atalanta’s en distelvlinders vliegen in het najaar duizenden kilometers naar het zuiden, om bijvoorbeeld in Marokko te overwinteren en eitjes te leggen. De jonge vlinders vliegen in het voorjaar terug en leggen ook hier eitjes. Een teer uiterlijk zegt dus niks.

Tellen maar! Bij de Vlinderstichting (vlinderstichting.nl) vindt u veel informatie over vlinders. U kunt er ook het gratis e-boekje Tuinieren voor vlinders bestellen. Tot en met morgen kunt u meedoen aan de vlindertelling 2021. Waardplanten: • Brandnetels: atalanta, dagpauwoog, kleine vos, landkaartje, gehakkelde aurelia, sommige distelvinders.

• ‘Kruisbloemigen’ zoals koolsoorten, koolzaad, barbarakruid, damastbloem, raket­­: (kool)witjes.

• Pinksterbloemen, look-zonder-look: oranjetipje, klein geaderd witje.

• Zuringsoorten: kleine vuurvlinder.

• Schermbloemigen als venkel, wortel, dille, fluitenkruid: koninginnepage.

• Vuilboom, wegedoorn: boomblauwtje, citroenvlinder.

• Klaversoorten: icarusblauwtje­­.

• Distelsoorten, klis: distelvlinder.