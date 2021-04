Hoe maak ik zonder beledigen duidelijk dat ik de zelfgemaakte sieraden niet wil kopen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Met een bekende sprak ik laatst over iets wat mij dwars zat. Ze gaf me goede raad en praatte me moed in. Daar was ik blij mee en ik stuurde haar een appje met mijn dank. Kort daarop stuurde ze een paar foto’s van door haar dochter gemaakte sieraden en belde met de vraag of er iets voor mij bij zat. Ze vertelde dat haar dochter depressief was geweest en dat een aankoop haar dochter goed zou doen. Het bedrag van 25 euro kan ik heus wel missen, maar geen van de sieraden vind ik mooi genoeg om te dragen. Ik voel me een beetje in de hoek gedreven. Hoe pak ik dat aan zonder haar (of haar dochter) te beledigen?

Verplichte afname?

Beste Verplichte afname,

Het is niet goed dat uw vriendin druk op u uitoefent om een zelfgemaakt sieraad van haar dochter te kopen. Door wat er aan vooraf is gegaan (advies vragen en geven, hiervoor bedanken) lijkt het net alsof uw vriendin u aanspoort om uw dankbaarheid in geld om te zetten. Dat is niet zoals het hoort te gaan tussen vrienden.

De moeder kan altijd reclame maken voor de sieraden van haar dochter door foto’s ervan rond te sturen aan vrienden en kennissen, maar zoals elke reclameboodschap is dat een vrijblijvend aanbod. Ontvangers hoeven er niet op in te gaan. Dit geval van reclame is extra pijnlijk, omdat de moeder erbij vertelt dat dochter depressief is geweest en dat uw aanschaf van een sieraad haar dochter zou opmonteren. Dit gaat in de richting van emotionele chantage.

Ik raad u aan om het aanbod te negeren. U hoeft niet iets te kopen waar u geen behoefte aan hebt. Met medelijden wordt de artistieke carrière van de dochter niet geholpen. Als uw vriendin erop terugkomt en vraagt of u echt geen oorbellen of zoiets wil kopen, kunt u zeggen dat het u spijt, maar dat u het zinloos vindt om een sieraad te kopen dat u nooit zult dragen.

Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl. Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.