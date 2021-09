Hoe maak ik mijn oud-collega’s duidelijk dat onze diners te duur voor mij zijn?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben al heel lang lid van een groep van tien collega’s, allemaal zzp’ers in de paramedische sector, van wie de meesten, ook ikzelf, gepensioneerd zijn. Toen we nog werkten, bespraken we maandelijks de soms lastige zaken die we in het werk tegenkwamen en ook privézaken kwamen soms aan de orde. Eens per jaar eten we nog steeds met elkaar, altijd in een restaurant in het dure segment. Ik heb maar een klein pensioen en deze diners worden mij veel te duur. Ik heb dat al eens aangegeven, maar waar men dan op uitkwam was rond de tachtig euro per persoon in plaats van de gebruikelijke honderd euro of meer. Dit is voor mij nog steeds te veel. Ik vind het vervelend om steeds met een smoesje af te zeggen en ik ga de mensen die ik graag mag vast en zeker missen. Is hiervoor een oplossing die ik niet zie?

Rib uit mijn lijf

Beste Rib uit mijn lijf,

Tachtig euro per persoon is ­inderdaad best veel geld voor een avondje in een restaurant. Dat kunt u gerust nogmaals aan de orde stellen in de groep. Waarschijnlijk bent u niet de enige die dit veel geld vindt. Oriënteer u van tevoren op andere mogelijkheden. Het moet niet zo moeilijk zijn om iets te vinden, waar je voor ongeveer 50 euro per persoon goed kunt eten en drinken. Schrijf een groepsmailtje of -appje, waarin u voorstelt om het wat goedkoper aan te pakken dan vorige keren en doe er meteen een suggestie bij voor een restaurant dat u ­geschikt lijkt. Bij zo’n reünieachtige bijeenkomst gaat het vooral om de gezelligheid en het bijpraten en niet speciaal om een luxe eetbeleving? Als de ­anderen het liever bij het oude willen houden, prima, dan doet u in het vervolg niet meer mee.