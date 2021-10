Hoe los ik het op als ik iemands naam niet meer weet?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Je ontmoet iemand voor de eerste keer (denk je). Maar wat te zeggen als die persoon zich jou wel van een eerdere ontmoeting herinnert, terwijl jij vergeefs je geheugen afstruint? Zeker met het klimmen der jaren doet deze situatie zich met enige regelmaat voor. Is een leugentje om bestwil (‘Ik ben echt een verschrikkelijk vergeetbeest’) of vaag veinzen en tastenderwijs meepraten (‘Oh ja, dat was toen ontzettend gezellig’) aanvaardbaar als uitweg, of zijn er elegantere oplossingen?

Met wie heb ik de eer?

Beste Met wie heb ik de eer,

Deze situatie op feestjes en recepties zal veel mensen (niet alleen ouderen) bekend voorkomen. Wat u kunt doen in zo’n geval is zeggen: ‘Je gezicht komt me bekend voor, maar ik ben slecht in namen. Help me even, hoe heet je ook alweer?’ Meestal komt met het noemen van de naam de rest ook wel weer bovendrijven. Als u iemand wel vaag herkent, maar niet meer weet wie het is (en dat niet wil laten blijken), kunt u ook een algemene vraag stellen als ‘Waar ben jij tegenwoordig mee bezig?’ In de loop van het antwoord kunt u betreffende persoon meestal wel plaatsen. Als de naam u nog steeds niet te binnen schiet, kunt u altijd zeggen: ‘Sorry, ik ben je naam kwijt. Wat is je naam ook alweer?’

Als iemand u wel herkent, maar u hem of haar niet, kunt u ook vragen: ‘Waar hebben wij elkaar eerder gezien?’ Als de persoon die context schetst, komt de naam vaak ook wel weer boven water. Vragen naar iemands naam met een verontschuldiging dat u ‘slecht in namen’ bent is een prima strategie, behalve als dit in de loop der jaren met dezelfde persoon voor de derde of vierde keer gebeurt. Dan vinden mensen het beledigend. Vreest u dat dit scenario opdoemt, dan kunt u een laatste truc in stelling brengen. U roept een andere aanwezige wiens naam u kent erbij en zegt tegen de vooralsnog naamloze gespreksgenoot: ‘Ik wil je even voorstellen aan mijn goede vriend Rob Stienstra. Rob, dit is (mompel, mompel).’ Intussen schudden de twee elkaar de hand en zal de onbekende argeloos zijn naam onthullen.