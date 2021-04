Hoe lang kan ik mijn ex-vriendin bij mij in huis laten wonen?

Beste Beatrijs,

Deze week hebben mijn vriendin en ik onze relatie beëindigd, nadat zij vertelde dat ze verliefd is geworden op een collega. Wij waren vier jaar samen en gezien onze turbulente relatie ervaar ik naast verdriet ook berusting en opluchting. De afgelopen twee jaar woonden wij samen in een huurwoning, die op mijn naam staat. Mijn ex-vriendin vindt niet zomaar een nieuw onderkomen en het lijkt me schappelijk dat zij hier nog even kan blijven.

We slapen momenteel gescheiden. Mijn ex-vriendin wil de komende tijd afwisselend bij haar nieuwe interesse slapen en hier in huis vanwege de kortere reistijd naar werk. Voor mij voelt dat alsof ik gebruikt word voor haar behoeftes van het moment. Ik wil niet als inloophuis fungeren omdat het haar goed uit komt. Mag ik van haar verlangen een keus te maken wat betreft slaapplek, dus ofwel altijd hier, ofwel altijd ergens anders? Wat is een redelijke termijn om een ex-vriendin in huis te laten wonen?

Onverwacht vrijgezel

Beste Onverwacht vrijgezel,

Sinds het uit is met uw vriendin wonen zij en u nog steeds in hetzelfde huis, maar zij slaapt waarschijnlijk in een logeer­kamer of op de bank. Het is natuurlijk belangrijk dat zij zo snel mogelijk andere woonruimte vindt, want zij en u zitten elkaar wel in de weg nu. Het is op zichzelf aardig van u dat u haar enige tijd gunt om iets anders te vinden, in plaats van haar eruit te gooien. Wel moet u erop aandringen dat ze haast maakt met een en ander. Ze zou bij wijze van overbrugging ook tijdelijk bij een vriend(in) van haar kunnen intrekken, voordat ze iets definitiefs vindt. U heeft er een probleem mee dat ze uw huis wil gebruiken als pied-à-terre: dat ze er slaapt als ze naar haar werk moet, en bij haar nieuwe amant als ze daar zin in heeft. Daar kunt u geen voorwaarden aan stellen. Het is een beetje raar om tegen uw ex te zeggen: “Of je slaapt altijd hier, of je slaapt hier helemaal niet meer”.

U kunt het beter formeel afspreken en de afspraak koppelen aan de huur. Ik neem aan dat uw ex meebetaalt aan de huur. Zeg ­tegen haar: “Je kunt hier zitten, zolang je jouw deel van de huur betaalt. Over vier weken (of zes, of acht – spreek een uiterste datum af) is dat afgelopen, en dan moet je gewoon helemaal vertrekken.” Tot die tijd (dus terwijl ze meebetaalt) woont u nog ­samen met haar, zij het gescheiden van tafel en bed. Uw ex kan naar eigen inzicht gebruik maken van het huis en de voorzieningen. U leidt gescheiden levens en ze hoeft u niet in te ­lichten over haar dagelijkse of nachtelijke plannen.

