Hoe laat ik een studievriendschap netjes verwateren?

Beste Beatrijs,

Anderhalf jaar geleden ben ik verhuisd. Een studievriendin uit mijn oude woonplaats stuurt me regelmatig berichten en wil vaker afspreken dan ik. Ik heb weinig tijd, omdat ik een redelijk intensieve baan heb en inmiddels ook een zoontje van een jaar. Ik probeer het contact wat te laten verwateren, maar ze blijft actief pogingen doen en pikt de hints niet op. Ze spreekt me er soms terloops op aan dat ik minder vaak kan dan zij zou willen. Ik voel me hier best schuldig over. Ik ben er niet op uit om het contact volledig af te kappen, maar er lijkt geen middenweg te zijn. Wat is een handige aanpak?

Vriendin wil meer

Beste Vriendin wil meer,

Vertel uw vriendin in alle openheid hoe u er tegenover staat. De volgende keer dat u haar ziet of aan de telefoon spreekt, zegt u dat u weet dat zij vaker contact wil, maar dat u daar tot uw spijt op dit moment geen tijd voor hebt. U leidt geen studentenleven meer, u woont verder weg, u hebt een jong kind en een baan, u kunt de vriendschap niet op de oude voet voortzetten. Zeg haar dat u haar als vriendin niet kwijt wilt, maar dat u in deze fase van uw leven niet vaker met haar kunt afspreken dan ... (vul zelf in) een keer per maand/ eens per twee maanden/ twee à drie keer per jaar. Als u concreet een door u verlangde frequentie noemt, weet uw vriendin waar ze aan toe is en zal ze dat best begrijpen.

