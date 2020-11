Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Zoals zoveel mannen tegenwoordig is ook die van mij uit­gerust met een hip baardje. Het staat hem heel goed. Mijn man is ook nog eens een verdienstelijk kok en zet mij en de kinderen elke avond een heerlijke maaltijd voor. Tot dusver geen klagen.

De problemen ontstaan bij het betreden van de echtelijke sponde. Dan stijgen de geuren van vitello tonnato, kip-pesto of erwtensoep met worst uit zijn baard op. Deze onaangename herbeleving van de avond­maaltijd ontneemt mij alle lust tot het liefdesspel. Ik heb al eens voorzichtig gevraagd of mijn man ook etensluchten ruikt, maar de hint kwam niet aan. Mijn man is ­nogal ijdel en zeer gevoelig voor alles wat op enige vorm van ­kritiek lijkt, dus mijn vraag is: hoe kom ik zonder kleerscheuren van deze baardgeuren af. Ik wil wel graag dat hij zijn baard houdt.

Riekende baard

Beste Riekende baard,

Een geluk dat uw man geen 19de-eeuwse, volle oerwoudbaard heeft. Er hoeft tenminste geen shampoo aan te pas te ­komen. Vraag uw man of hij voor het slapen gaan wegens in de baard verwijlende etens­geuren zijn aangezicht wil ­wassen met water en zeep –daar zal de baard van opfrissen.

