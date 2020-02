Hoe kan ik binnen grote groepen aankaarten dat ik autistisch ben?

Beste Beatrijs,

Na een advies van een ggz-professional heb ik (man, 38) mij laten testen op autisme. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ik inderdaad bepaalde kenmerken heb, zij het in mindere mate. Op het autismespectrum ben ik een grensgeval. Ik herkende mezelf heel erg in de uitleg en ik krijg inmiddels coaching die me helpt hiermee om te gaan. Kortom, dit voelt als een opluchting. Ook omdat vooroordelen over autisme de laatste jaren aan het afnemen zijn, wil ik graag hierover open zijn tegenover mijn omgeving. Alleen weet ik niet zo goed hoe. Ik zie ertegenop om keer op keer dezelfde uitleg te moeten geven. Hoe kan ik dit aankaarten binnen grote groepen? Ik wil het ook niet groter maken dan het is. Ik heb gedacht aan een mailing of een post op Facebook, maar dat voelt ook weer exhibitionistisch. Wat is verstandig?

Autismespectrum

Beste Autismespectrum,

Ik zou het laten zitten, als ik u was. De autismespectrum-diagnose heeft u duidelijkheid gebracht, waar u blij mee bent. Daar hoeft u geen publieke aankondiging over uit te brengen. Met uw familie en vrienden kunt u dit gewoon bespreken – misschien hebt u dat al gedaan. Maar er is geen reden om uw contacten met de buitenwereld (op het werk, hobby’s, buren, vage kennissen) van een bijsluiter te voorzien. U hebt gelijk: er is de laatste jaren meer begrip gekomen voor mensen die in het autistisch spectrum opereren. U zegt zelf dat u een grensgeval bent. In het algemeen zouden contacten prima moeten kunnen verlopen zonder dat elke kleine afwijking van een verwacht patroon een label nodig heeft. Als er communicatiestoornissen of sociale botsingen plaatsvinden die door u moeten worden rechtgezet, kunt u altijd achteraf een kleine toelichting geven op uw conditie, maar op voorhand iedereen op de hoogte stellen lijkt niet nodig. Mensen kunnen u best uw eigenaardigheden gunnen.