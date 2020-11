Hoe hou je 5 december in deze coronatijd een beetje leuk?

Het coronavirus gooit flink roet in het eten voor de feestdagen. Hoe zorg je ervoor dat Sinterklaas net zo leuk wordt als andere jaren?

Normaal gesproken is 5 december natuurlijk een gezellig familiefeest. Maar met een digitale intocht en de vraag of opa en oma nog wel kunnen aansluiten, ziet het feest er dit jaar heel anders uit. Hoe erg is dat en hoe hou je het Sinterklaasfeest nog een beetje leuk voor de kinderen?

Een moeder van drie kinderen (4, 6 en 8 jaar oud) vindt het toch wel jammer dat Sinterklaas nu niet met de hele familie gevierd kan worden, zoals andere jaren de traditie was. Opa en oma vinden dat zelf ook jammer, zegt ze, misschien nog wel meer dan de kinderen.

“Je ziet dat ouders en familieleden inderdaad gewend zijn om de feestdagen op een bepaalde manier te vieren”, zegt pedagoog Emmeliek Boost. “En dat is momenteel vrij lastig. Veel ouders vinden de onvoorspelbaarheid vervelend. De Sinterklaastraditie gaf ook een vorm van houvast. Nu weet je niet of er in de persconferentie van 1 december bijvoorbeeld nog dingen gaan veranderen.”

Daarentegen lijken juist de kinderen er wat makkelijker mee om te gaan dan de volwassenen, zegt opvoedcoach Annelies Bobeldijk. “Laten we eerlijk zijn: het gaat kinderen toch vooral om de cadeautjes. Ja, ze vinden het jammer dat ze niet bij de intocht kunnen zijn, maar als je uitlegt dat ook Sinterklaas een beetje uit de buurt van mensen moet blijven door het coronavirus, snappen ze dat best. Kinderen zijn in die zin ook wel gewend dat de dingen nu al een poosje heel anders zijn dan anders.”

In perspectief

We moeten het ook een beetje in perspectief plaatsen, zegt Bobeldijk. “Mijn zoontje is vier en gelooft nog heilig in Sinterklaas, maar hij herinnert zich heus niet meer wat er vorig jaar allemaal te doen was rondom het feest. Een jaar is een kwart van zijn leven. Dat is lang.”

Dat beaamt Shakira Kaldenhoven. Ze is sitemanager van Kidsproof Haarlem, een website die leuke uitjes in de omgeving verzamelt. “Ik merk ook in mijn omgeving dat het kinderen niet zoveel uitmaakt. Tegelijkertijd is het ook aan de ouders om Sinterklaas net zo gezellig te maken als de andere jaren. Je zult alleen, nu er minder buiten de deur georganiseerd wordt, zelf iets meer moeite moeten doen.”

Kaldenhoven heeft wel een aantal ideeën. “Maak bijvoorbeeld een pietenparcours in huis, waar kinderen hun pietendiploma kunnen halen. Leg ze uit dat een piet goed moet kunnen klimmen, vanwege de daken die hij bezoekt, en natuurlijk goed moet kunnen gooien om de pakjes in de juiste schoorsteen te krijgen. Het is een activiteit die vaak bij gym op school wordt gedaan, maar die kan ook prima thuis en in de tuin.”

Een tweede tip is om samen met je kind op pad te gaan in een zogenoemde gluurpietjesspeurtocht. “Dat is een landelijk initiatief geworden, een variant op de berenjacht die tijdens de eerste golf werd bedacht. Spreek af met de buurt dat iedereen een pietje op het raam tekent of plakt, dat kinderen en ouders tijdens een wandeling kunnen zoeken. Maak een afstreepkaart, met kleine opdrachten die ze moeten doen wanneer ze een pietje hebben gevonden. Bijvoorbeeld, maak tien paardensprongen, net zoals het paard van Sinterklaas. Zo vang je ook een beetje van de voorpret van te voren.” En komt gewoonlijk Sinterklaas langs op pakjesavond, maar kan dat nu niet? Laat dan een buurman op de deur kloppen, adviseert Kaldenhoven.

Minder decemberstress

Je kunt je bovendien afvragen hoe erg het eigenlijk is, dat het feest dit jaar een beetje anders is, zeggen Bobeldijk en Boost. Bobeldijk: “Het biedt ook voordelen: de weken zijn een stuk rustiger. Normaal is dit een hele hectische periode voor de kinderen, die de hele dag rondstuiteren.” We spreken niet voor niets van decemberstress, zegt ook Boost. “Die is er nu niet, of in elk geval een stuk minder. We hoeven niet zoveel.”

En door de coronamaatregelen wordt Sinterklaas ook weer wat hij was: een mythisch figuur, die kinderen een hart onder de riem komt steken. Boost: “Dus niet een feest dat draait om consumeren, zoals het de laatste jaren was geworden, maar een Sinterklaas die bestaat in de verbeelding van de kinderen. We waren zo gewend aan de overvloed, dat we nu gedwongen weer teruggaan naar waar het om draait; aandacht van de Sint en voor elkaar. Je zou dus ook kunnen denken; zo wint het feest eigenlijk alleen maar aan kracht.”

