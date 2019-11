Hoe ga ik om met vrienden die geen rekening houden met mijn (parttime) vegetarische dieet?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds twee jaar eet ik vegetarisch uit milieu- en klimaatoverwegingen. Omdat ik vlees wel erg lekker vind, heb ik met mezelf afgesproken dat ik op vakantie en bij heel speciale gelegenheden weleens vlees eet. De meeste vrienden doen hun best, als ze me voor het eten uitnodigen. Ze proberen zelf ook al om minder vlees te eten en vinden het leuk om te experimenteren met vegetarische gerechten. Dat vind ik fijn en daar ben ik hen dankbaar voor. Maar ik heb ook vrienden die mij niet ter wille zijn. Ze vinden dat bij een feestelijk moment vlees hoort en willen niet vegetarisch koken, ook al geef ik allerlei suggesties voor gerechten of bied ik aan om een vervanging voor het vleesgerecht mee te brengen. Daar leg ik me dan bij neer, maar ik vind het wel vervelend. Het stuit me tegen de borst dat het blijkbaar zó moeilijk is om een keer het vlees te laten zitten en een beetje moeite te doen voor een lekker, vegetarisch gerecht. Ik heb het hier af en toe met hen over, maar dat loopt uit op ruzie. Hoe kan ik hier beter op reageren?

Parttime vegetariër

Beste Parttime vegetariër,

U maakt het uw vrienden wel moeilijk als u over zichzelf zegt dat u in principe vegetariër bent, maar dat u ook weleens een uitzondering maakt voor speciale gelegenheden. Het is veel makkelijker voor uw vrienden om ervan uit te gaan dat u vegetariër bent en daarin geen slag om de arm houdt. Het probleem met ‘heel speciale gelegenheden’, waarop u dus wél vlees eet, is dat uw vrienden altijd kunnen zeggen: ‘Maar deze gelegenheid (verjaardag, vriendenetentje, diploma- viering) ís toch een speciale gelegenheid?’ En dan moet u zeggen dat u het niet speciaal genoeg vindt. U kunt het beter simpel houden en uzelf als strikte vegetariër presenteren. Als u zich toch af en toe wil bezondigen, eet dan stiekem een broodje ossenworst in de snackbar of beperk u tot vakanties met echte intimi, die begrijpen dat u af en toe in de fout gaat.

Het is tegenwoordig heel normaal om mensen bij wie je gaat eten van tevoren te waarschuwen dat je vegetariër bent. Dat is allang geen kwestie meer van exorbitante eisen stellen aan de gastgever. U hoeft zich niet te bemoeien met wat de gastheer/vrouw moet koken door aanwijzingen of tips te geven, tenzij ze u erom vragen. Uw eigen eten meebrengen gaat ook veel te ver. U bent te gast, ze kunnen best zelf een gerecht zonder vlees bedenken. Presenteer uzelf voortaan als fulltime vegetariër, wacht rustig af wat voor maaltijd er geserveerd wordt en als er ondanks uw vegetarisme-melding toch vlees op het menu staat, eet u alleen de groenten die hopelijk ook op tafel staan.

Als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van Moderne Manieren? Abonneer je dan in onze app.