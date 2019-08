Hoe ga ik om met mijn vriendin die haar eigen koffie meeneemt als ze op bezoek komt?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort – of juist niet.

Beste Beatrijs,

We hebben een jarenlange vriendschap met een ander echtpaar. Zij koopt veel in de reformwinkel. Als het echtpaar bij ons op koffievisite komt, brengt zij haar eigen reform­koeken mee. Wij maken senseo-koffie en bij de laatste afspraak zei ze dat ze daar niet zo van hielden en liever filterkoffie dronken. Ik zei dat ik met alle liefde filterkoffie kon zetten, ik heb alle spullen gewoon in huis. Maar dat hoefde niet, want ze had haar eigen koffie bij zich. Ik voelde me daar toch wat ongemakkelijk bij. Hoe kan ik hier verstandig mee omgaan? Ik wil haar ook niet voor het hoofd stoten en bot zijn.

Op de koffie gekomen



Beste Op de koffie gekomen,

Iemand die zijn eigen koffie en zijn eigen koekjes meeneemt voor een afspraak gedraagt zich belachelijk. Die manier van doen is wantrouwend en beledigend en vormt een aanslag op wat er onder gastvrijheid wordt verstaan. Verzoek uw vriendin, als ze nog eens koffie komen drinken, om haar thermoskan met koffie thuis te laten, omdat u daardoor het gevoel krijgt dat u te dom bent om zelfs maar een kopje koffie te zetten. Verzeker haar dat u koffiefilters en alle toebehoren in huis hebt, en dat u met plezier voor iedereen een kopje prima filterkoffie kunt zetten.

Met die reformkoeken moet u haar maar laten begaan, al is het meebrengen van eigen snacks eigenlijk ook behoorlijk onbeschoft, maar goed, die kunt u met enige grootmoedigheid nog wel als ‘dieetvoeding’ bestempelen.