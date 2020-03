Hoe ga ik om met mensen die niet in de ernst van het coronavirus geloven?

Beste Beatrijs,

Mijn schoonzus blijft volhouden dat corona een hype is en niks voorstelt. Mijn dochter heeft een spier-/stofwisselingsziekte waardoor ‘zo’n griepje’ dodelijk kan zijn. Het maakt me boos, machteloos en verdrietig dat ze het niet serieus wil nemen, niet eens in het belang van haar nichtje. Om de lieve vrede te bewaren, houd ik mijn mond, maar hoe ga je om met mensen die nooit simpel iets aannemen van deskundigen en op elk gebied zelf de deskundige uit willen hangen zonder enige kennis van zaken?

Als mensen ontkennen

Beste Als mensen ontkennen,

Bij ingrijpende gebeurtenissen die op mondiale schaal commotie geven, heb je altijd mensen die volhouden dat er niks aan de hand is. Ook van de huidige pandemie vindt een (overigens wel slinkend) groepje dwarsliggers dat elke preventieve maatregel een uiting van paniek is. Uw schoonzuster voelt zich kennelijk stoer door uit te dragen dat ze nergens bang voor is. Ze heeft het recht op stoerheid, maar ze zou ten minste rekening moeten houden met fysiek minder weerbare mensen, zoals uw dochter. Ga hierover niet in discussie met uw schoonzus, want als het begrip ‘kwetsbare mensen’ haar niet boeit, is een verder gesprek zinloos. Gelukkig hoeft u niet met haar te spreken, want u hoeft haar helemaal niet te ontvangen. Ze komt gewoon de deur niet in bij u en u gaat ook niet naar haar toe. Telefoneren met haar raad ik ook af – u hebt vast wel minder irritante mensen in uw sociale kring om mee te bellen.