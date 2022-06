Hoe ga ik om met dat gevloek in de groepsapp?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Op mijn werk zit ik in een groepsapp. Een collega heeft er een handje van om Jezus aan te halen in de app. Zij gebruikt zijn naam als ze zich ergens aan stoort of als er zaken fout gaan.

Nu heb ik in de app gezegd dat ik niet gediend ben van zulk taalgebruik, waarop een andere collega reageert dat we niet allemaal hetzelfde zijn en moeten leven en laten leven. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Vloeken in de groepsapp

Beste Vloeken in de groepsapp,

U hebt in de groepsapp van uw werk uw collega aangesproken op haar neiging tot blasfemie. Dat had u beter niet kunnen doen. Niemand vindt het leuk om terechtgewezen te worden, dus de inhoud van uw reprimande gaat altijd verloren in het gekwetste gevoel van uw collega die publiekelijk werd gecorrigeerd.

Vervolgens reageerde een andere collega met de dooddoener dat je ‘moet leven en laten leven’, waar de onenigheid ook niet echt van opklaarde. In zo’n situatie verdient het de voorkeur om uw collega die overal Jezus bijhaalt persoonlijk aan te spreken en te vragen of zij zichzelf wil intomen met het aanroepen van Jezus in de groepsapp.

Deze manier van doen treft u akelig, omdat Jezus voor u iets heiligs vertegenwoordigt. Vraag haar of ze haar berichten in de groepsapp zakelijk wil houden, dus zonder taalgebruik dat voor u en misschien ook wel voor anderen in de groep pijnlijk is. Als u dit rustig en op een vriendelijke manier vraagt, zal ze zich wel gevoelig betonen voor uw verzoek. Het kan misschien nog steeds.