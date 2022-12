Hoe condoleer ik mijn schoonvader met het verlies van zijn vrouw?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn schoonmoeder is net overleden. Mijn vriend en ik zijn zestien jaar samen. Hoe condoleer ik het best mijn schoonvader en mijn schoonzus? Ik wil niet te afstandelijk klinken maar wil ook de gepaste woorden vinden.

Schoonfamilie condoleren

Beste Schoonfamilie condoleren,

U hoeft niet speciaal iets los van uw vriend te doen. Te verwachten valt dat uw vriend zo snel mogelijk langsgaat bij zijn vader om bij hem te zijn en de overledene te gedenken. Zijn zus (uw schoonzus) zal dat vast ook doen. Ga dan mee met uw vriend, als hij daar prijs op stelt, en zeg tegen uw schoonvader en schoonzuster dat u het heel erg vindt dat uw schoonmoeder is overleden en dat u hen steunt in hun verdriet. Het maakt weinig uit wat u precies zegt. U kunt gewoon laten zien dat u betrokken bent door uw schoonfamilie een omhelzing te geven en u kunt zich nuttig maken door hen bepaalde taken uit handen te nemen, zoals adressen schrijven voor de rouwberichten, koffie zetten of een maaltijd koken. Het wijst zich vanzelf.