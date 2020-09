Hoe begeleiden we onze brugklasser bij de overgang?

Daar ging hij dan op een druilerige ochtend. Op de fiets, met een strak kapsel en een nieuwe rugtas voor die enorme stapel boeken. “Onze zoon van net twaalf vond het spannend, maar ik denk dat het in het niet valt bij de zorgen die ik over hem heb”, bekent zijn moeder. “Hij moet een eind fietsen door de stad, zijn plek veroveren in de klas en nieuwe vrienden maken, zelfstandig leren en huiswerk maken. Gaat dat allemaal wel lukken?” Moeder realiseert zich dat waarschijnlijk alle ouders het een spannend moment vinden. “Maar voor onze zoon zijn overgangen naar een nieuwe fase altijd erg lastig.”

Hij hecht aan routine en maakt niet zo makkelijk vrienden. “Ik kan weinig hoogte krijgen over hoe de eerste dagen zijn gegaan. Hij is stil en vertelt weinig. Hij trekt zich terug op zijn kamer terwijl ik juist alles wil weten, zodat we hem een beetje kunnen helpen om deze nieuwe fase te omarmen.”

Opvoedcoach en psycholoog Joyce Akse kan zich de bezorgdheid van moeder voorstellen. De rol van ouders verandert flink als kinderen eenmaal naar de brugklas gaan, weet ze. “Je bent minder direct betrokken, je komt niet op school en kent klasgenoten en hun ouders niet meer. Je wordt dus meer afhankelijk van de informatie die je via je kind krijgt.”

Opvoedcoach Mariette Dietz vraagt zich af waar de wortels van de zorgen liggen. “Gaat het hier nu primair over de moeilijke overgang naar de brugklas of over de zorgen van moeder? Moeder benadert haar kind vanuit haar eigen angst, maar is er daadwerkelijk wat aan de hand? Draait het vooral om haar eigen bezorgdheid, dan moet moeder proberen het vertrouwen in zichzelf én in haar kind te vinden.”

Opvoeden betekent je kind langzaam steeds wat meer loslaten. En bij de overgang naar de brugklas gaat dat sommige ouders te snel. Akse: “Loslaten wil niet zeggen dat je je kind als een baksteen moet laten vallen natuurlijk. Je mag er zeker zijn voor hulp en advies, maar je kind neemt steeds meer eigen verantwoordelijkheid en maakt eigen keuzes.” Soms is dat een wiebelig proces, vult Dietz aan. “Er zijn zoveel dingen waar je kind mee moet leren omgaan. Dat kost tijd. Van de hobbels die ze tegenkomen, worden ze zelfstandiger en groeien ze.”

Misschien dat deze jongen wel naar zijn kamer verdwijnt, juist omdat zijn moeder zo bovenop hem springt en alles wil weten. “De combinatie van een bezorgde moeder met een wat meer introvert kind kan voor spanning zorgen”, stelt Dietz. “Wees nieuwsgierig, toon interesse, maar bevraag hem niet uit angst. En stel open vragen natuurlijk.” Tegelijkertijd mag moeder ook best aangeven dat ze bezorgd is en dat ze het fijn zou vinden wanneer hij wat meer deelt, zo stelt Akse. “Misschien stelt hij haar wel een beetje gerust.”

Vertrouwen hebben in je kind, los durven laten. Kun je dan verder niets doen? Akse: “Je kind heeft je zeker nog nodig, maar je wordt als ouder meer en meer een coach vanaf de zijlijn. Zorg dat je er bent als je kind hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste routine rondom het plannen van het schoolwerk.”

Het ene kind vindt wat sneller zijn of haar draai dan de ander. Dietz: “Als je kind altijd al wat stiller en introverter is, dan is er voorlopig weinig aan de hand. Ook al heeft moeder voor haar gevoel te weinig grip. Pas als je kind zich heel anders gaat gedragen dan anders en er sprake is van een patroonbreuk in gedrag, moet je als ouder proberen een ingang te vinden omdat er misschien meer speelt.”

