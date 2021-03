Hoe attendeer ik mijn partner er rustig op dat hij wat minder moet praten?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik verwijt mijn partner dat hij bij bezoek (thuis of elders) steeds het woord voert en nauwelijks pauzes inlast, waardoor zowel de bezoeker als ik nauwelijks aan het woord kan komen. Zelf ben ik nogal secundair reagerend en heb altijd even tijd nodig om te reageren op wat een ander zegt. Mijn vraag is: wat kan ik in gezelschap van een gast tegen mijn partner zeggen om hem erop te attenderen dat hij weer de automatische praatpiloot aan heeft staan. Iets in de trant van: laat me nu toch ook even aan het woord, maar misschien zijn er betere en effectievere zinnen mogelijk. Dit is een terugkerende ergernis, hoewel ik hem al vele malen, zonder bezoek, heb duidelijk gemaakt dat hij te veel aan het woord is.

Onstuitbare vriend

Beste Onstuitbare vriend,

U hebt het er al vaak over gehad met uw partner zonder veel effect, dus dat voorspelt weinig goeds voor de toekomst. Van ­belang in dit verband: is hij het met u eens dat hij in gezelschap te veel en te lang het woord voert of vindt hij uw kritiek onzin? Alleen als hijzelf ook vindt dat hij te veel praat, is er een (kleine) kans op zelfverbetering. U zou misschien een codewoord met hem kunnen afspreken, bijvoorbeeld ‘ogenblikje’ of ‘wacht even’ of desnoods een woord dat nergens op slaat: ‘sanseveria!’ of ‘catacombe!’ dat voor hem als een sein werkt om onmiddellijk te stoppen met praten, zodat ­anderen in het gezelschap aan de beurt kunnen komen. Een ­afspraak voor een codewoord werkt alleen wanneer uw partner ook gemotiveerd is om zijn eigen woordenvloed enigszins

te temperen.Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl. Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com.