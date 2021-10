‘Hij was moslim en donker, dat viel verkeerd’

Tijdgeest verkent het DNA van de liefde: hoe werkt de relatie met je ouders door op je eigen relaties? Jameela (30) ging een relatie aan die door haar ouders verboden werd. Hoe boos ze er ook van werd, toch luisterde ze.

‘Wat me het meest overrompelde was hoe vertrouwd het met hem voelde. Ik was 21 en leerde hem kennen op mijn werk. Ik kon heel erg met hem lachen en viel op zijn uiterlijk: niet zo heel groot, heel mannelijk, een beetje gespierd, maar niet opgepompt. Ik kon alles ­tegen hem zeggen wat in me opkwam, niks schrok hem af. Bij hem kon ik zo ontzettend mezelf zijn, hij gaf me het gevoel dat ik de moeite waard was.

Ik ben opgegroeid als hindoe. ­Elke zondag ging ik naar de tempel, dat was heel belangrijk voor mijn ouders. Ze lieten me heel vrij, op mijn twintigste ging ik als eerste van de familie in mijn eentje een half jaar in het buitenland studeren. Mijn ouders stimuleerden dat zelfs. Maar twee dingen waren absoluut ­verboden: ik mocht geen vriend met een donkere huidskleur, en al helemaal niet iemand die ­islamitisch is.

Hij was moslim en donker.”

Het voelde alsof ik elk moment beschoten kon worden

“Eerst probeerde ik voor mezelf te ontkennen dat wij een relatie hadden. Tegen mijn vriendinnen zei ik dat we elkaar zagen, maar dat een relatie sowieso niks voor mij was. Het ging alleen zo ­natuurlijk, het was niet tegen te houden. Het was fantastisch.

Drie jaar lang heb ik onze relatie voor mijn ouders geheimgehouden. Langzaamaan werd ik steeds banger voor het moment dat ze erachter zouden komen. Het klinkt gek, maar het voelde alsof de wereld dan zou vergaan. Ze kunnen zó verschrikkelijk kwaad worden. Bijvoorbeeld toen ik op m’n zestiende ’s avonds een keer gebeld werd. ‘Wie belt jou zo laat?’, vroeg mijn vader. ‘Een vriendin’, zei ik. ‘Nee’, zei m’n vader, ‘dat is vast een jongen!’ Alleen zoiets zorgde al voor enorme schreeuwpartijen.

Vooral in het openbaar werd ik doodsbang. Ik ben zelf nog aan het uitzoeken waar die diepe angst precies vandaan kwam. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat in het openbaar met hem verschijnen zou betekenen: kiezen voor hem. In mijn ouders’ ogen zou ik daarmee toegeven dat ik minderwaardig ben, omdat ik voor ‘zo iemand’ kies.

Het voelde alsof ik elk moment beschoten zou kunnen worden. In de stad met hem was ik continu alert, het gevaar kon overal vandaan komen. Het was niet eens een reële angst. Vaak genoeg waren we op plekken waarvan ik wist dat mijn ouders er nooit zouden komen, maar het gevoel ging niet weg.

Uiteindelijk heb ik het mijn ­ouders zelf verteld. Natuurlijk kregen we ruzie, ze waren heel duidelijk: dit kan niet. Maar toch was het geschreeuw minder dan ik had verwacht. Mijn moeder wilde een gesprek met hem alleen, waarin hij moest beloven dat hij niet zou proberen mij te bekeren. Dat beloofde hij, maar mijn moeder bleef erbij dat dit geen toekomst kon hebben. Mijn vader reageerde aanvankelijk heel chill. Totdat hij mijn vriend zag, toen zei hij: ‘Dit is echt een moslim’. Daarna heeft hij nooit meer één keer naar mijn vriend gevraagd, hij deed eenvoudigweg alsof hij niet ­bestond.”

Ik ben er nooit echt voor gegaan

“Anderhalf jaar geleden is onze relatie na bijna acht jaar uit gegaan. Het komt door mij. Achteraf zie ik in dat ik er nooit écht voor ben gegaan. Samenwonen hield ik af, samen op vakantie gaan deden we ook nauwelijks. Want altijd zat in mijn achterhoofd: dit vinden ze niet goed. Als we afspraken, stelde ik vaak voor om bij mijn moeder te gaan eten, terwijl hij liever iets met z’n tweeën wilde doen. Onbewust hoopte ik dat er toch ooit goedkeuring zou komen.

Op mijn werk sta ik erom bekend dat ik heel open ben naar iedereen, ik oordeel niet, en heb geen vooroordelen. Ik ben daarin echt tegenovergesteld aan mijn ouders: zij discrimineren. Maar hoe boos ik daar ook van word, ik luister er wel naar.

Ik heb er enorme spijt van dat ik niet genoeg in de gaten had wat hij nodig had. Ik hoop nog steeds dat het weer goed komt. Maar misschien was het nodig dat we uit elkaar gingen: het deed me helder inzien wat mijn probleem is. Ik ben nu in therapie om aan mezelf te werken, dat voelt goed. Ik moet leren dat ik los van mijn ouders relatiekeuzes kan maken: ‘Dit is hoe jullie denken, en dit is hoe ik denk’.”

Jameela’s naam is om privacyredenen gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.