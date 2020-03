Hij praat veel, snel en met consumptie, ik vind het link

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een goede vriend, die levendig, veel en snel praat. Hij weet veel van de wereld en praat er dan zo enthousiast over dat er nogal eens speekseldruppels door de lucht vliegen. Ik vind het heel lastig om daarvan wat te zeggen. Misschien kwets ik hem en hij zou denk ik in zijn levendigheid aangetast worden. Wat vindt u: toch zeggen of moet ik gewoon doorgaan met slikken (bijna letterlijk)? Zeker nu in tijden van corona extra lastig.

Met consumptie spreken

Beste Met consumptie spreken,

Ik raad u zeker aan om hier iets over te zeggen tegen uw vriend. Rondvliegende speekseldruppels kun je normaal gesproken al niet gebruiken, laat staan nu. Iedereen heeft de opdracht om zichzelf en gespreksgenoten te beschermen tegen virusbesmetting. Attendeer uw vriend op een rustige manier op de bijeffecten van zijn enthousiasme en vraag hem om zijn spreektempo te matigen. Let er ook op om de anderhalve meter tussenruimte die wordt aangeraden bij sociale contacten in acht te nemen. Een halve meter extra kan ook geen kwaad.