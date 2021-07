Het vriendje van onze zoon gaat mee op vakantie, wij betalen, maar is dat vanzelfsprekend?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Deze zomer gaat voor het eerst onze oudste zoon (18) niet meer mee op vakantie. Onze jongste zoon (15) vraagt daarom of hij een vriendje mee mag nemen. Wij vinden dat een goed idee en als dat vriendje meegaat, gebeurt dat op onze kosten, wij vragen hem tenslotte mee. Wel ben ik benieuwd hoe het hoort volgens de etiquette in zo’n situatie. Ik hoor namelijk zeer uiteenlopende verhalen over hoe anderen het doen. Sommigen geven het kind een bedrag mee voor een traktatie, anderen betalen reis- en verblijfskosten. Wat is correct?

Een extra kind

Beste Een extra kind,

Als u een vriendje van uw kind meevraagt op uw gezinsvakantie, bent u degene die uitnodigt, dus de reis- en verblijfskosten zijn voor u, zoals u ook van plan bent. Soms bieden ouders van het meegevraagde kind aan om die kosten voor hun rekening te nemen, maar zo’n aanbod hoort afgeslagen te worden onder het motto ‘Heel vriendelijk van je, maar wij nodigen uit, dus wij betalen.’ Gebruikelijk is inderdaad dat ouders van het gastkind een bedrag meegeven om een keer te trakteren. Dat kan iets simpels zijn, ijsjes met iets te drinken of een lunch in een niet heel duur restaurant, de toegangsprijs voor een excursie of iets dergelijks. Het gaat meer om het gebaar dan om een substantiële bijdrage aan de vakantie.