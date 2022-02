Het voelt onbeleefd, maar mag ik al die ‘hoe gaat het met je’ condoleance-appjes negeren?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn moeder is onlangs na een kort ziekbed overleden aan corona. Schokkend voor mij als haar dochter en voor haar kennissenkring. Veel mensen hebben mij hun medeleven betuigd in een net condoleancekaartje in de brievenbus. Dat heb ik erg gewaardeerd.

Er waren ook mensen die wat verder van mij afstaan, vage kennissen, (oud-)collega’s, die mij een appje stuurden of een persoonlijk bericht op Facebook. Behalve een condoleance bevatte zo’n bericht ook vaak de vraag ‘Hoe is het met je?’. Ik vond het vervelend om daarop te moeten antwoorden. Een kaartje kun je gewoon lezen en je hoeft er verder niets mee, maar het voelt onbeleefd niet te reageren op een appje en vragen te negeren. Ben je verplicht te bedanken voor condoleance-appjes?

Moet ik antwoorden?

Beste Moet ik antwoorden,

Nee, u hoeft niet te bedanken voor condoleance-appjes. Dat mensen condoleren per app of een persoonlijk Facebookbericht sturen is geen probleem. Soms hebben ze geen postadres van de persoon die ze willen condoleren en dan is het prima om een appje met medeleven te sturen. Wat ze niet in zo’n bericht moeten schrijven is: ‘En hoe gaat het nu met je?’ Het condoleance-bericht moet alleen een betuiging van medeleven zijn en behandelt niet ook nog eens andere onderwerpen.

Een extreem voorbeeld van hoe het níet moet is: ‘Gecondoleerd met het overlijden van je moeder en, trouwens, ik heb nog steeds een boek van je dat ik je binnenkort zal teruggeven.’ U kunt condoleance-appjes voor kennisgeving aannemen en u hoeft zeker niet te antwoorden op de vraag hoe het met u gaat.