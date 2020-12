Het roer om in 2021: Dit stel emigreert naar Bali om weeskinderen te helpen

Zijn jullie al aan het opruimen en inpakken?

“Nog even niet. Jeroen is momenteel aan het herstellen van corona. Maar we hopen dat we volgens plan in maart naar Bali kunnen vertrekken. We beginnen het nieuwe jaar dus met opruimen en loslaten. Alles moet leeg, opgeruimd en ingepakt.”

Zat de emigratie al langer in de pijplijn?

“Nee, eigenlijk pas sinds een paar maanden. Ivette heeft eind 2019 haar baan opgezegd, om vanuit huis meer te kunnen doen voor het kindertehuis Garuda House in Bali. Normaal gesproken gaan we er elk jaar drie weken heen, maar dit jaar kon het niet doorgaan vanwege corona. Dat viel ons zwaar, want het tehuis voelt voor ons als thuiskomen.

In 2009 kwamen we er voor het eerst. Tijdens een vakantie in Indonesië besloten we langs te gaan bij het kindertehuis dat iemand van onze kerk daar had opgezet. Er worden vijftien meisjes opgevangen en alles staat in dienst van educatie en ontwikkeling. We kunnen zelf geen kinderen krijgen en toen we binnenkwamen, voelden we meteen heel veel liefde. Voor deze meisjes konden we het verschil maken, als een soort vader en moeder op afstand. Verschillende meisjes uit die beginperiode hebben inmiddels zelf kinderen en zij noemen ons gekscherend opa en oma.

Sinds 2011 beheren we het tehuis op afstand, een ouder echtpaar zorgt voor de meisjes. Hoewel we dit jaar ver weg zaten, zijn we binnenkort dus dichterbij dan ooit. Door de stichting waar het tehuis onder valt, zijn we gevraagd of we voor langere tijd naar Bali willen komen om een gemeenschapshuis en meer leerplekken te realiseren. We hoefden er niet lang over na te denken, dit kwam op het juiste moment.”

Jullie emigratie wordt niet belemmerd door de coronapandemie?

“We verwachten van niet. De reis naar Bali zelf is een noodzakelijke reis. Wel realiseren we ons dat we daar behoorlijk op onszelf zijn aangewezen. Je kunt niet ‘zomaar’ even terug. Mijn moeder is al wat ouder en het is een hele stap om dan te gaan emigreren. Maar iedereen begrijpt dat we dit willen gaan doen en we hebben er veel zin in.

We krijgen daar een eigen huis in de buurt van het kindertehuis. De meisjes hebben soms vreselijke dingen meegemaakt in hun leven en het lijkt ons belangrijk dat je je even terug kunt trekken. We hopen veel werk te kunnen verzetten, voor de toekomst van deze meisjes. Het is onze droom die volgend jaar uitkomt.”

