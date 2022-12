Het lijkt wel alsof mensen niet meer aardig durven te zijn

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wat ik mis in het dagelijks leven is wellevendheid: de kleine ­attenties die het leven veraangenamen. Dingen prettig ­maken voor je medeburger door positieve aandacht te ­geven aan wat er om je heen gebeurt. Botheid is tegenwoordig bijna de normale gang van zaken. Het lijkt wel of mensen niet aardig meer durven te zijn.

Verdwenen beleefdheid

Beste Verdwenen beleefdheid,

Mensen zijn niet onbeleefder dan vroeger. Ook niet beleefder trouwens. Vriendelijkheid voor onbekenden is algemeen verspreid gedrag, tenzij de omstandigheden heel erg tegenzitten: extreme drukte, schaarste aan hulp- en levensmiddelen, waardoor hamsteren of voordringen toeneemt – dan zal het eigenbelang zich laten gelden.

Maar onder normale omstandigheden zullen mensen zich normaal, oftewel beleefd en vriendelijk gedragen. De beste manier om positieve aandacht van medeburgers te krijgen is om zelf positieve aandacht te schenken. Als u aardig en vriendelijk bent voor anderen, zullen zij dat ook voor u zijn.