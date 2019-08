Het leven van de Poolse rebel eindigde in het IJ

Het coldcase-team van de politie Amsterdam verenigt dankzij betere opsporingstechnieken onbekende doden met hun familie. De Pool Łukasz Zurad verdween twintig jaar geleden. Hij was 22 toen hij de deur van zijn kraakpand achter zich dichttrok. Wat daarna gebeurde weet niemand. Drie mensen gedenken hem: zijn moeder, zijn neef en zijn vriendin.

Moeder Helena

“Een vrouw kan elke man te gronde richten.” Het is alsof Helena Zurad haar zoon alsnog wil waarschuwen. Sinds Lukasz’ verdwijning leidt ze een teruggetrokken bestaan, maar na een telefoontje opent ze toch de deur en begint te vertellen.

Met zijn 1.90 meter, kleurige kledij en lange haren lag Lukasz goed bij de andere kunne. Hij was intelligent, sociaal en muzikaal. Dat is het beeld dat zijn moeder koestert. Lukasz’ portret hangt bij de voordeur van haar piepkleine woning in het centrum van Wrocław. Als een altaartje omgeven door heiligenprentjes.

Ze schetst een vroegrijpe idylle. “Ze wilden hem twee klassen hoger plaatsen. Maar ik zei nee.” Ze leest een gedicht over eenzaam wandelen in het maanlicht. “Een elfjarige jongen schreef dit.” Ze glimt van trots.

Er komt een ander relikwie tevoorschijn. Een toefje blond haar. Het enige tastbare dat is overgebleven van haar enig kind. “De politie vroeg om een tandenborstel van mijn zoon. Ik zei: ik heb iets beters.”

Lukasz verdween in 1999. Twee maanden later werd het lichaam van een onbekende uit het IJ gevist. Het duurde ruim een decennium voordat een DNA-match die twee feiten met elkaar verbond. Een decennium van onzekerheid. “Als je weet dat je kind niet leeft, kun je het afsluiten, maar tien jaar lang uitkijken door het raam, dat is ondragelijk.”

Zelf is ze nooit naar Nederland gegaan. “Wat moet ik daar? Ik heb een foto van het graf. Dat is genoeg.” En dus ligt Lukasz Zurad nu met voor- en achternaam tussen de onbekende doden op Sint Barbara. Met Allerheiligen, de eerste dag van november als Polen de graven van hun dierbaren verzorgen, zit Helena thuis. “Ik ga nooit meer naar kerkhoven.” Ze schiet vol. “Ik houd van Lukasz waar hij ook is. Ik steek hier wel een kaarsje voor hem aan.”

Lukaz Zurad, wiens lichaam dankzij betere opsporingstechnieken tien jaar na zijn dood in 1999 werd geïdentificeerd. Beeld **

Er komen fotoalbums op tafel. Doop. Eerste communie. Een vijftienjarige met ruige stekels op zijn hoofd. “Een jonge rebel”, zucht moeder.

Alleen op de oudste foto’s staat de vader. “Lukasz was zes, zeven weken oud, toen mijn man thuiskwam met een vriendin.” Het huwelijk was op slag verleden tijd. Helemaal verdwenen was papa niet. Hij was geluidstechnicus bij de Poolse radio en woonde in dezelfde stad. Lukasz ging er regelmatig langs, totdat ze ruzie kregen en de zoon de vader van de trap duwde.

Ook moeder kreeg te maken met de jonge rebel. Lukasz wilde per se naar een privéschool, maar maakte die niet af. Hij deed ongeschoold werk en stortte zich op de muziek. “Hij plukte wat op die basgitaar van hem.” Helena wist dat haar kind ‘heel bang’ was, maar niet waarvoor. “Als hij naar een vriendin was, keek ik in zijn laden of hij geen drugs had.”

Door het wijd openstaande raam kruipt de avond de kamer binnen onder begeleiding van het gerammel van de trams. Een kamer vol vragen en zelfverwijt.

Ze gaf Lukasz naar eigen zeggen ‘veel te veel vrijheid’. “Dat is hem fataal geworden.” En daarbij het gebrek aan een vaderfiguur en de ‘verkeerde vrienden’ die hij nota bene opdeed in het theater waar zij zelf werkte. “Pas later hoorde ik dat ze drugs gebruikten.”

Ze weet niet waarom hij naar Amsterdam ging, wat hij daar deed, of hoe hij stierf. “Hij was echt niet het type dat zelfmoord pleegt.”

De enige die volgens haar meer weet, is Lukasz’ laatste vriendin, Ania. “Een sterke meid.” Zij sprak Lukasz kort voor zijn dood. “Ik wil haar geen verwijten maken, maar tussen hen is iets gebeurd wat hij niet kon verdragen.” Maar wat, weet de moeder niet, of ze wil het niet zeggen. Wel weet ze: Lukasz had een ander meisje zwanger gemaakt.

Piotr Gardecki, de neef van de in Nederland overleden Poolse Lukasz Zurad. Beeld Krzysztof Ćwik

Neef Piotr

Ook Piotr Gardecki (40) tast in het duister als het gaat om Lukasz’ dood. Hij weet wel dat Lukasz naar Amsterdam ging voor de muziek. “Hij hoopte het daar verder te kunnen schoppen.” Piotr was niet alleen Lukasz’ neef, maar ook lid van de paczka, de vaste vriendengroep die Lukasz om zich heen verzamelde.

De flat waar Lukasz met zijn moeder woonde, was de zoete inval. Lukasz kookte, speelde gitaar, vaak zijn eigen composities en hij klaagde over Polen dat zijn talent geen kansen bood. Alles draaide om Lukasz. “Een leiderstype”, zegt Piotr.

Voor Piotr was zijn neef als een oudere broer, vertelt hij in een cafeetje in de oude binnenstad van Wrocław. Buiten stralen de verlichte gevels van het gerestaureerde marktplein gezelligheid uit ondanks het druilerige weer. Dat was twintig jaar geleden wel anders. Wrocław was een perifere provinciestad, waar skinheads de straten onveilig maakten voor origineel ogende types als Lukasz.

Lukasz wilde weg. Vandaar die privéschool. Daar kon je vier jaar onderwijs in twee jaar afronden. Alleen kreeg Lukasz het schoolgeld niet bij elkaar. “Hij viel uit en belandde in de marge.” Overdag deed hij klussen om te verdienen. ’s Avonds repeteerde hij met zijn band. In die tijd begonnen ook de reizen naar het buitenland, naar Duitsland en Amsterdam.

Piotr weet waar Lukasz zo bang voor was: de dienstplicht. “Lukasz was volledig geobsedeerd door het leger. Gewoon paranoia.” Piotr twijfelt even voordat hij verder gaat. “Het kan ook van de hasj zijn gekomen. Daar kun je paranoia van worden. Hij rookte heel veel.” Nog twee goede redenen dus om naar Amsterdam te gaan: geen dienstplicht, wel drugs.

Daar bleef het niet bij een jointje. “Hij trakteerde hier op lsd uit Amsterdam”, vertelt

Piotr. In 1998 nodigde Lukasz hem uit naar Nederland te komen voor Oud en Nieuw. Piotr ging niet. Kort na de jaarwisseling was Lukasz verdwenen.

“Ik wilde niet geloven dat hij dood was”, zegt Piotr op een toon alsof dat nog steeds zo is. In 2001 ging hij naar Nederland en dook in het krakerswereldje op zoek naar sporen. Een Amsterdamse vriendin van Lukasz vertelde over diens laatste dagen, maar het was alsof ze een andere persoon had gekend, een verlegen jongen. “Lukasz was helemaal niet verlegen.”

Piotr bleef hopen. Lukasz had immers zijn paspoort achtergelaten. Pas jaren later, na de DNA-match, kon hij er niet meer omheen: Lukasz was dood.

Piotr blijft zich afvragen wat zijn neef naar de waterkant dreef. Of wie…. “Verdorie, stel je voor dat iemand hem heeft vermoord. Dan kan het zomaar verjaard zijn.” Maar het politierapport sluit sporen van geweldpleging uit. Piotr haalt zijn schouders op. “Iemand kan hem in het water geduwd hebben.” Bovendien: hij kon zwemmen. Dan kun je toch niet verdrinken?

Was Lukasz het type dat zelfmoord zou plegen?

Piotr denkt even na. “Ja, maar niet op zo’n manier.”

Was hij depressief?

“Ja, in de zin van je slecht voelen. Soms werd hij opgezogen in een spiraal van negatieve gedachten. Bij een psycholoog is hij volgens mij nooit geweest.”

De enige die volgens hem meer weet is Lukasz’ vriendin, Ania. “Zij had tot het einde contact met hem.”

Grote liefde Ania

Ik kan me bijna niets meer herinneren”, zegt Ania afwerend door de telefoon. Maar ze komt toch, een elegant geklede dame in een lange, zwarte jas, wier uiterlijk ver achterloopt op haar leeftijd.

Ze was 23 toen Lukasz verdween. Haar mondhoek trilt en haar ogen zijn vochtig, als Anna Jonczyk – roepnaam Ania – voor het eerst in twintig jaar vertelt over haar “eerste grote liefde.” Ze leerde al heel jong dat je het verleden moet laten rusten. “Bij mij thuis was het ook niet leuk, maar daar praatte ik niet over. Lukasz daarentegen bleef maar in dat verleden hangen.” En hij klaagde. “Hij voelde zich steeds tekort gedaan.” Ze vergaf hem alles, zelfs dat hij vreemdging “met ten minste nog twee andere meisjes. Ik was gewoon high van de liefde.”

Ze hoorde niet echt bij de vriendengroep, de paczka. De maten noemden Ania smalend ‘poppetje’, het keurige meisje met haar studie en haar autootje. “Lukasz hield mij gescheiden van dat gezelschap.” Hij de bohémien, zij de economiestudente.

Toen Lukasz terugging naar Amsterdam, ging Ania naar Duitsland. Ze vond er werk als model. Behalve een inkomen, kreeg ze een mobiele telefoon met onbeperkt beltegoed. “We praatten elke dag met elkaar, urenlang.” Vaak kwam Ania naar Amsterdam. “Hij woonde met vrienden in dat kraakpand. Geen idee wat ze daar deden, maar ze waren erg sympathiek.” Het geluk leek binnen handbereik. “Hij wilde trouwen zodra ik was afgestudeerd. Hij wilde kinderen…” Ze schiet vol. “Ik denk dat hij daar zelf in wilde geloven.”

Lukasz Zurad wilde het maken in de muziek en trok mede daarom naar Amsterdam. Beeld **

Kort voor haar afstuderen, barstte de bom. “Hij werd steeds negatiever. Ik begreep het niet. Hij was immers jong, intelligent, gezond.” Ania verloor haar geduld: “Hou toch op, doe er iets aan. Ik zie zo geen leven samen voor me.” Lukasz reageerde fel: “Heb je soms iemand anders?” Ania reageerde kwaad en belde pas een paar dagen later terug. “Hij zei dat hij een zelfmoordpoging had gedaan. Ik dacht dat hij een grap maakte.”

Was dat telefoongesprek de laatste keer dat je hem sprak?

“Ja, toen ik vier dagen later terugbelde, nam een vriend op. Hij zei dat Lukasz verdwenen was. Hij had een stapeltje brieven achtergelaten, gericht aan mij.”

Fragmenten uit Lukasz’ brieven aan Ania, (op sommige plekken onleesbaar).

Het ergste zijn momenten van helderheid. Dan vraag ik me af waarom zo weinig van mezelf afhangt. Als je in chaos gelooft, leef je in … Wat benijd ik de leden van de Jezus-CLUB. Zij hebben tenminste hoop dat ze het na de dood goed zullen hebben. Ik wil het NU goed hebben. Ik heb geen zekerheden.

[…] Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om aan mezelf te denken. Het lot van de wereld rust in mijn handen, maar ik heb slappe knieën.

Weinig ruimte – hallo, hallo – ik moet verder gaan om mooie dingen in stront te veranderen, voorwaarts zonder ergens acht op te slaan. Blij zijn met de schijn van vooruitgang. De ingeplante behoefte aan bezit tevreden stellen. In geval van een nederlaag kun je jezelf altijd wijsmaken dat je ergere dingen hebt overleefd. Waar is mijn XTC? Ik moet de vliegen van mijn mondhoek jagen, mijn ogen openen en ontsnappen uit het vreemde lichaam dat in mijn lijf zijn larven voert.

Dit is een ingekorte versie van een reconstructie uit het boek ‘Onbekend maar niet Vergeten’ door Trouw-journalist Sybilla Claus en coldcaserechercheur Carina van Leeuwen. Uitgever AmboAnthos, 21,99 euro.

Lees ook:

Hoe Laurent, een vermiste Fransman, twintig jaar na zijn dood teruggevonden werd in Amsterdam.

Het coldcase-team van de politie Amsterdam verenigt dankzij betere opsporingstechnieken onbekende doden met hun familie. Dat biedt nabestaanden rust. Neem de Franse Laurent Delelis, die twintig jaar vermist was.