‘Het geroddel van mijn nicht over mijn overleden ouders doet mij pijn’

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs was ik (man) op bezoek bij een nicht van mij. We hadden het over de familie en over onze jeugdjaren. Plotseling kwam zij met de opmerking dat mijn moeder bij de erfenis van onze opa meer gekregen had dan haar moeder. Bovendien stond mijn vader in de familie algemeen bekend als inhalig. Ik vond het naar om te horen en herkende mijn ouders hier helemaal niet in. Ik moest daar volgens haar geen punt van maken, want er werd vroeger nou eenmaal veel geroddeld in de familie. Thuisgekomen kon ik het niet loslaten. Later heb ik haar gebeld en gevraagd waarom zij me dit voor mijn voeten had gegooid. Mijn ouders zijn respectievelijk 37 jaar en 11 jaar dood. Wat moet ik met deze informatie?, was mijn vraag. Haar reactie was dat het nu eenmaal zo was. Haar verhaal zit me zo dwars dat ik heb besloten het contact maar even in de ijskast te zetten. Ben ik overgevoelig?

Oud zeer

Beste Oud zeer,

Het was behoorlijk ongevoelig van uw nicht om vervelende roddels over uw ouders door te vertellen. Zeker ook omdat uw ouders al lang geleden zijn overleden en zij zich niet meer kunnen verdedigen. Het heeft daarnaast ook geen enkele zin om u te confronteren met familiemisère van jaren her. Uw nicht had kunnen en moeten bedenken dat mensen het altijd vervelend vinden als hun ouders worden zwartgemaakt, ook al gaat het over iets van decennia geleden. Dus ja, het is begrijpelijk dat u even geen behoefte hebt aan contact met haar. U voelt zich gepikeerd en u hebt voorlopig geen zin in haar. Geef uzelf de ruimte om het te laten betijen en na verloop van tijd zal de zaak u wel minder hoog zitten.