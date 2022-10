Het constant moeten aanhoren van de problemen van depressieve vrienden maakt me doodmoe

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Verschillende mensen in mijn vriendenkring worstelen met depressie of andere psychische klachten, waarvoor ze professionele hulp krijgen. Ik wil graag met hen meeleven. Met een drukke baan en gezin heb ik vaak geen tijd om te gaan wandelen of voor andere activiteiten, en is een belangstellend appje sturen of even bellen het meeste wat ik te bieden heb.

Een gesprek voeren met een depressief persoon slurpt mijn energie. Ik vind het heel naar voor vriend Henk dat hij dwanggedachten heeft en voor vriendin Marja dat ze het verlies van haar vader niet kan verwerken, maar ik hoor de verhalen steeds opnieuw en ik heb het idee dat het henzelf niet verder brengt, terwijl het mij doodmoe maakt. Hebt u tips hoe ik bekenden met een depressie kan steunen zonder dat het mij mijn levenslust kost?

Geen luisterend oor

Beste Geen luisterend oor,

Als u ertegenop ziet en zich vervolgens ergert tijdens de gesprekken met uw depressieve vrienden, raad ik u af om die gesprekken te voeren. Uw vrienden hebben heus wel in de gaten dat u het contact alleen maar plichtmatig onderhoudt, dus u kunt het beter achterwege laten. Ze zullen wel andere mensen in hun omgeving hebben, die zich om hen bekommeren en die beter met hen overweg kunnen. Geef toe dat het te moeilijk voor u is om gesprekken te voeren met iemand die lijdt aan psychische problemen. Geef toe dat u er niet tegen kunt om steeds dezelfde verhalen aan te horen. In plaats daarvan kunt u uw bekenden beter af en toe een hartelijk kaartje of een meelevend appje sturen. Op die manier laat u wel uw betrokkenheid zien, maar omdat het een eenzijdig gebaar is zonder directe uitwisseling bent u er nauwelijks tijd aan kwijt.