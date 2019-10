Het broeit tussen de broers William en Harry

De Britse Prins Harry en zijn vrouw Meghan trekken het niet meer: de hatelijke verhalen in de Britse tabloids worden ze te veel. Broer William maakt zich zorgen. En hij is ook een beetje boos.

Praten helpt. Het gevaar is alleen dat als je ermee begint – écht mee begint – soms dingen naar boven komen die je niet meteen weer gladgestreken krijgt. Dat komt in de beste kringen voor – ook bij de Britse prinsen en hun echtgenotes. Begin deze maand spraken William, Harry, Kate en Meghan nog eensgezind een promotiefilmpje in voor ‘Every Mind Matters’, een organisatie die geestelijke problemen bespreekbaar wil maken. William zegt er in: “Iedereen kent dat gevoel dat het leven je te veel wordt. Je voelt je gestrest, angstig en je slaapt slecht.” Waarop Harry vervolgt: “Je denkt dat je niets aan de situatie kunt veranderen.”

Ze hadden het ook over zichzelf, bleek afgelopen week. William maakt zich zorgen over zijn jongere broer en diens vrouw, die in een documentaire eerlijk vertelden dat ze er helemaal doorheen zitten en snakken naar een time-out. Meghan zei dat ze vooral tijdens haar zwangerschap de hatelijke verhalen in de media nauwelijks kon verdragen.

Goede en slechte dagen

Ook binnen de familie gaat het niet altijd goed. Harry: “Als broers heb je goede en slechte dagen. Onder alle druk gebeuren er wel-eens dingen. We zien elkaar niet meer zo vaak als vroeger, maar ik hou erg veel van hem. We bewandelen nu verschillende paden.”

Meghan en Harry in de openhartige documentaire. Beeld EPA

De geruchten gingen al langer. Sinds de komst van Meghan Markle zou er gedoe zijn. William vond het huwelijk van zijn broer overhaast, er was kattige concurrentie tussen de vrouwen, divagedrag in het paleis. Wat daarvan allemaal precies waar is, vertelde Harry niet. “Maar het meeste is verzonnen.” Wel is van de buitenkant een verschil in stijl tussen de twee koppels waarneembaar. Harry en Meghan vliegen in een privé-jet naar de Côte d’Azur om te feesten met hun Hollywoodvrienden, terwijl ze campagne voeren tegen klimaatverandering. William en Kate nemen een budgetvlucht naar Schotland en houden zich in interviews op de vlakte over hun wereldbeeld en familiekwesties.

Natuurlijk, ook William praat over gevoelens zoals nog nooit eerder een Britse royal heeft gedaan, maar dat is niets vergeleken bij zijn broer. Harry barstte een week geleden in tranen uit toen hij een zaal vol zieke kinderen toesprak. “Nu ik zelf vader ben, raakt dit me zo veel dieper”, verklaarde hij. Zijn zoon Archie wil hij beschermen, zegt hij. Tegen alle soorten onheil, maar zeker tegen het kwaad dat zijn jeugd verwoestte: de Britse boulevardpers. Hij heeft de strijd aangebonden met zo’n beetje alle tabloids tegelijk. Hij houdt ze verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder, prinses Diana. Iedere keer dat hij een camera hoort klikken, voelt hij de pijn. Harry is op oorlogspad en Meghan remt hem daarbij niet af, integendeel. Ze had gedacht dat ze in Amerika wat gewend was, maar niets kan je voorbereiden op de smerige Britse tabloids, zegt ze. “Ik heb het echt geprobeerd, die Britse stiff upper lip. Maar volgens mij is dat heel ongezond.”

Harry en William. Beeld AFP

De tabloids sloegen meteen terug, even voorspelbaar als effectief: Wat klagen deze verwende mensen nu, nota bene in een documentaire over hun recente reis naar Afrika. Daar hebben de mensen het pas zwaar!

Je snapt meteen waarom William niets ziet in een oorlog met de machtige tabloids, zoals een ‘betrouwbare bron’ aan de doorgaans betrouwbare BBC meldde. Uit lijfsbehoud moet je die bovenlip toch niet al te zeer laten trillen, vindt hij. Hij is bezorgd, en ook een beetje boos. Nu maar hopen dat de broers hun eigen advies ter harte nemen: blijven praten. Als het aan William ligt bij voorkeur zonder dat de hele wereld meeluistert.

