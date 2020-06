Herstellen van corona: eiwitten, eiwitten, en nog eens eiwitten

Anderhalve gram eiwit per kilo lichaamsgewicht moeten mensen eten die herstellen van corona. De diëtiste rekent het voor mij uit. Ik moet, nou ja, laten we het erop houden dat ik een heleboel eiwitten per dag moet eten.

Dat valt nog niet mee, en daarom komt een gigantische kwarkplas ons huis binnen. Bij de koffie, bij de borrel, als avondsnack; de hele familie moet herstellen dus iedereen aan de eiwitrijke kwark. Na een week bedenk ik me opeens dat het voor de kinderen natuurlijk wel een tandje minder mag – die eten nu tegen heug en meug dezelfde hoeveelheden als mijn man en ik maar die wegen maar een derde.

Daarnaast moet ik van de fysiotherapeut precies één uur wandelen per dag, één uur rusten per dag en twee keer per week fitnessoefeningen doen. Die lijken niet veel voor te stellen. Maar ’s avonds in bed voelt het alsof ik dag drie van de Nijmeegse Vierdaagse in mijn benen heb zitten; de beruchte dag van de Zeven Heuvelen.

En tot slot moet ik van de ergotherapeut een lijst invullen van mijn activiteiten. Als ik nog niet moe wás dan werd ik het wel, want het moet per kwartier. Pfff. Ook leer ik dat ik mezelf belast op een zaagtandmanier: ik voel me goed, dan doe ik te veel, vervolgens stort ik in en moet ik weer herstellen. Al deze tips komen van het multidisciplinair coronateam waar ik mezelf van ellende toch maar aangemeld heb.

Tijdens het consult van de ergotherapeut begin ik te huilen, van pure vermoeidheid. En dan merkt mijn man ’s avonds op dat hij moe wordt van mijn gezeur over mijn vermoeidheid. Ik ben boos, maar eerlijk gezegd begrijp ik hem wel. Hij is in het begin van ons huwelijk veel ziek geweest en nee, ik was geen Florence Nightingale. Een man met drie dagen griep kan ik nog verzorgen maar daarna erger ik me dood. Bij hem duurde het wel langer en dan vond ik mezelf af en toe zó zielig dat hij opmerkte: ach ja, voor mij is kanker ook niet altijd makkelijk.

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij. Lees hier de eerdere columns van Sofie Govaert.