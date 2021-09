Help de bestuivers: sluit de bijenboog!

Wel eens gehoord van de bijenboog? Je tuin heeft een goede bijenboog wanneer er van de vroege lente tot en met de late herfst planten bloeien waar bijen, hommels, vlinders en andere bestuivers voedsel uit kunnen halen.

In het voorjaar en de zomer hoef je daar weinig moeite voor te doen, maar vanaf september komt de klad erin. Bloemen zetten zaad en sterven af. De dagen zijn te kort en te koud om nieuwe bloemen te vormen en insecten vinden minder te eten.

Weet je niet precies hoe alle genoemde bijenboog-planten eruitzien? Grafisch ontwerper Marjolein Bartels heeft op haar site groenmblauw.nl/infographics de bijenboog uit mijn Duurzaam handboek voor de luie tuinier in beeld gebracht. Ik heb ‘m zelf op posterformaat afgedrukt!

De meeste vlinders, bijen en hommels zoeken tot in de late herfst naar voedsel. Sommige soorten overwinteren als volwassen insect, andere sterven bij de eerste nachtvorst en laten eitjes, rupsen, poppen of larven overwinteren. Vooral overwinterende bijen, hommels en vlinders moeten genoeg kunnen eten om de winter te overleven. Ook moeten larven een winter-voedselvoorraadje meekrijgen.

Wat bloeit er nu nog in je tuin? Loop een rondje. Als er dahlia’s, duifkruid, guldenroede, hemelsleutel, herfstanemonen, herfstasters, hibiscus, monnikskap, struikklimop, ijzerhard, zonnebloemen, gele zonnehoed of kruiden zoals bergsteentijm bloeien, bied je bijen een prima najaarsbuffet aan. Ook bloeiende eenjarigen, zoals Oost-Indische kers en geraniums leveren nog nectar en stuifmeel.

Met een notitieblokje in de aanslag de tuin in

Bloeit er bijna niks meer? Tijd voor actie! De meeste najaarsbloeiers kun je beter in het voorjaar planten, maar sommige kun je, zelfs in volle bloei, in de herfst neerzetten. Denk aan heide, herfstaster, herfstanemoon en vaste geranium: geranium Rozanne bloeit tot de vorst. Ook sneeuwbal (viburnum) kun je nu al planten. Die krijgt eind oktober bloemen (wat ruiken ze lekker!) en bloeit de hele winter. Bijkomend voordeel: je tuin ligt er nog heel lang kleurig bij.

Bloeigaten, periodes dat er even weinig bloeit, komen het hele jaar voor, ook in de zomer. Dat verstoort je bijenboog. Dus loop ik pakweg om de twee weken met een notitieblokje door mijn tuin (een mobieltje kan ook) en noteer welke planten er bloeien. Dat is echt nodig. Je denkt misschien dat je onthoudt welke bloemen er staan, maar dat lukt niet. Als er een bloeigat valt, probeer ik planten aan te schaffen, liefst biologische, die in die periode wel bloeien én aantrekkelijk zijn voor insecten.

Soms schiet ik een beetje door: er bloeit nu meer in mijn tuin dan in juli. Maar zo krijg ik een goed overzicht welke bijvriendelijke bloemen ik jaarrond heb staan en kan ik elk jaar de bijenboog verder sluiten.