Helaas bestaan er geen diploma’s voor de talenten van deze drie lange slungels

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Drie lange slungels met mondkapjes op stappen uit de trein. Mijn zorgleerlingen. Ik ken ze lang en ik ken ze goed, twee zaten al bij mij in groep 8 in de klas. Al die jaren heb ik ze lesgegeven of begeleid, of in ieder geval contact gehouden, als ze mij even niet wilden zien. En nu komen ze mij opzoeken in Brabant. Onze dochters kijken er naar uit – het zijn in de loop der jaren toch een soort grote broers geworden.

Voor deze jongens is naar school gaan en diploma’s halen geen vanzelfsprekendheid. Met z’n drieën hebben ze er negentien scholen op zitten. Twee van hen zijn hoogbegaafd, maar, zoals een van de jongens zelf opmerkt: “Ik denk dat IQ de minst bepalende factor is of je succes hebt op school.”

Want als je een blokkade hebt om naar school te gaan of als je soms zó boos wordt dat je wegfietst van school, wordt een diploma lastig. Of als je bij scheikunde het hele periodiek systeem uit je hoofd kent, maar de chaos in je hoofd ervoor zorgt dat het antwoord van vraag twee bij vraag vier staat en je vervolgens de achterkant van het blad vergeet, wordt het ook lastig. En als je dan eindelijk na maanden gestopt bent met gamen en je komt je kamer af, is het land in lockdown.

Het is met kinderen net als pannekoeken

Helaas bestaan er geen diploma’s voor de talenten van deze jongens. Zoals binnen recordtijd Ikea-meubels in elkaar zetten. Boedelbakken zo strak inpakken dat alles in één keer meekan. Telefoons repareren. Computers installeren. Of gewoon doorzetten als alles tegenzit en je op wilt geven. De slungels bakken gemoedelijk een gigantische stapel pannekoeken en een van hen merkt op dat het met kinderen net is als met pannekoeken, de eerste mislukt altijd. Daar zijn de anderen het niet mee eens, het is toch goedgekomen?

De eerste diploma’s zijn eindelijk binnen. Het nieuwe schooljaar staat voor de deur met nieuwe mbo- opleidingen of een baantje. Het rijbewijs lonkt, ze praten onderling over zelfstandig wonen en het openen van een pannekoekenrestaurant. En ik, ik geef eens geen goede raad, maar geniet.

