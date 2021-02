Heel lief, dat boeket, maar mag ik mijn beklag doen omdat het na twee dagen slap hing?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn zus en zwager stuurden mij bloemen voor de sterfdag van mijn man en onze bijna gelijktijdige trouwdag vroeger. Heel lief en attent. Twee dagen later hangen alle gerbera’s slap, en de astroemeria, een heel sterke bloem, heeft vergeeld en slijmerig blad. Er hangt een bruin kaartje aan met lieve woorden voor mij maar geen naam en adres van een bloemist. Ik duik in de vuilnisbak geen afzender gevonden. Ik kan geen bloemist bellen, ergerlijk – ik weet uit ervaring dat een mooi boeket veel geld kost. Mag ik mijn familie laten weten wat er is gebeurd, zodat zij kunnen reclameren of is het beter hun goede bedoelingen in mijn hart te sluiten en te doen of alles prachtig is? Uiteraard ben ik blij met de geste van mijn familie, maar ik word ook boos op bloemisten die oude bloemen sturen zonder dat ik mijn beklag kan doen.

Een verlept boeket

Beste Een verlept boeket,

In uw plaats zou ik het laten zitten. De bloemist heeft weliswaar slechte kwaliteit geleverd, maar het is een vervelende boodschap om over te brengen aan uw familie. Punt is dat het lastig recht te zetten is. Als iemand zelf gedupeerd is, kan er simpel geklaagd worden, maar dit is een klacht van een begunstigde, die via de gever moet worden ingediend. Dat maakt het ingewikkeld. U zou een foto van de vroegtijdig verlepte bloemen kunnen sturen ter illustratie, maar alsnog zet u uw familie aan het werk met een vervelend klusje. Beter van niet, lijkt me. Het pluspunt is dat uw familie iets aardigs voor u heeft gedaan. Gooi de bloemen in de vuilnisbak en vergeet het.

