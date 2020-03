Hamsterspijt? Dit kunt u doen met uw pasta en blikgroente

Nota bene de grootgrutter die van hamsteren een jaarlijks terugkerende reclamecampagne maakte, roept het volk nu op in paginagrote advertenties om vooral ‘boodschappen te doen zoals u dat normaal ook doet’. Lees: hamster níet. Zelfs premier Rutte smeekt om te stoppen met het massaal inslaan van houdbaar voedsel en toiletpapier.

De lege schappen in de supermarkt bieden een apocalyptische aanblik voor de ramptoerist die toch even gaat kijken of het echt zo erg is. “Er valt niet tegenop te werken”, verzucht een vakkenvuller tegen een vrouw naast een leeg rek dat normaalgesproken gevuld is met spaghetti en macaroni in alle soorten en maten. Ook op andere plekken biedt deze supermarkt in de Amsterdamse Kinkerstraat een desolate aanblik. Aardappels en uien: op. Potten en blikken met groente: weg. Eieren: afwezig. Diepvriesmaaltijden: uitverkocht.

Wat is er gebeurd met onze spreekwoordelijke Nederlandse nuchterheid? Hoogleraar gedragsbeïnvloeding Frenk van Harreveld zei het afgelopen zaterdag al zo mooi in deze krant: “We weten allemaal dat het niet goed is en dat juist dóór hamsteren tekorten ontstaan, en toch geven veel mensen zich er aan over.” Volgens hem is het een combinatie van naäapgedrag – als iedereen het doet, is het misschien toch wel verstandig – en controle willen houden over de thuissituatie.

Alleen het schap met pakjes en zakjes is nog verrassend goed gevuld. Zou dat komen omdat je voor al die poedermixen toch altijd nog een heel assortiment aan verse ingrediënten zelf moet toevoegen? De hamsterrun is immers vooral gericht op lang houdbare spullen.

Handig-voor-de-heb

Maar wanneer slaat hamsteren om van handig-voor-de-heb naar iets wat we met z’n allen vooral niet moeten willen? Want op zich is het in huis hebben van eetbare voorraad natuurlijk een goed idee. Wie wat bewaart, heeft wat. Een slim gesorteerde voorraadkast en een goed gevulde vriezer zijn een uitkomst voor de luie thuiskok die zo moeiteloos een lekkere maaltijd in elkaar kan draaien. Zonder de deur uit te hoeven of als er ineens extra eters op de stoep staan.

Maar het grote risico van te veel voorraad is de vaak gesignaleerde neiging om die vooral zo intact mogelijk te laten voor ‘je weet maar nooit’. Tot op enig moment alle houdbaarheidsdata verstreken zijn en menigeen paniekerig gaat weggooien. Van de 34 kilo voedsel die we per persoon per jaar weggooien, wordt naar schatting 15 procent veroorzaakt door een verkeerde interpretatie van houdbaarheidsdata. Nu is de op producten vermelde THT-datum (Tenminste Houdbaar Tot) ook inderdaad nogal misleidend. Het is slechts een advies van de fabrikant, na die datum is het product beslist niet acuut levensbedreigend. Niet te verwarren met bederfelijke waren als zuivel, vlees en vis, waar een TGT-datum op staat, Te Gebruiken Tot. Maar in alle gevallen geldt: vertrouw nooit op een datum, maar op uw zintuigen. Kijk, ruik en proef.

Maar wat nu? U zag de lege schappen in de winkel en u bent van de weeromstuit zelf ook aan het hamsteren geslagen. En nu zit u opgescheept met allemaal spullen waarvan u niet weet of ze uw bord ooit gaan halen. Het goede nieuws: nu we allemaal zoveel mogelijk moeten binnenblijven, is er volop tijd om lekker te gaan koken. Hier volgen wat simpele recepten om u op weg te helpen. Want er is maar één ding erger dan onnodig maatschappijontwrichtend hamsteren, en dat is eten onnodig weggooien. Of zoals Churchill al zei: “Never waste a good crisis.”

Hartige flensjes uit de oven Hamsteringrediënten: witte bonen in tomatensaus, (houdbare) melk, bloem, eieren Flensjes: Mix een luchtig, vrij dun beslag van 150 gram bloem, 300 millilieter (houdbare) melk, 3 grote eieren en wat zout. Laat een uurtje rusten. Bak in een grote, hete koekenpan in wat plantaardige olie 8 dunne pannenkoeken. Vulling: Snipper 1 grote ui en 2 knoflooktenen, fruit zachtjes in wat plantaardige olie in een hapjespan. Bak eventueel een in blokjes gesneden paprika even mee. Roer 2 blikken/potten witte bonen in tomatensaus erdoor. Breng op smaak met 1 volle theelepel komijnpoeder, 1 volle theelepel chilipoeder, zout en peper, plus als u heeft een handje gehakte verse koriander of peterselie. Houd 2 scheppen van het mengsel apart, vul met de rest de flensjes en rol op. Leg in een ingevette ovenschaal. Verdeel het achtergehouden mengsel erover plus 75 gram pittig belegen geraspte kaas. Laat in een hete oven (200 °C) in 20 minuten gratineren. Extra lekker met guacamole, zure room of crème fraîche. Variant: andere bonen en/of mais uit blik plus een pakje tomato fritto. Knapperige pasta met sardientjes Hamsteringrediënten: pasta, blikvis, brood Maal in de keukenmachine of in het bakje van de staafmixer 2 oudbakken boterhammen fijn met wat peterselie. Bak in een ferme scheut olijfolie goudbruin en krokant in een koekenpan. Hou apart. Kook 400 gram pasta gaar in water met wat zout. Fruit in dezelfde koekenpan 2 gehakte knoflooktenen en 1 gehakte rode peper. Voeg 250 gram gehalveerde kerstomaatjes en de inhoud van 2 blikjes sardientjes toe en warm even mee tot de tomaten zacht worden. Giet de pasta af en meng alles door elkaar. Proef op zout en peper. Verdeel over borden en strooi het peterseliekruim erover. Variant: voeg wat olijven en/of citroenrasp toe. Vervang de sardientjes door 1 blik tonijn of zalm. Aardappelsalade met kikkererwten Hamsteringrediënten: aardappels, kikkererwten uit pot/blik Schil 600 gram aardappels alleen als ze oud en rimpelig zijn, anders is goed afboenen onder de kraan voldoende. Snij in handzame stukjes en kook in water met zout beetgaar. Giet af en meng met 1 blik/pot goed afgespoelde en uitgelekte kikkererwten, 3 in ringetjes gesneden lente-uien. Maak een dressing van 4 eetlepels tahin (sesampasta), een ferme kneep citroensap, zout en peper. Voeg al kloppend met een garde (of met de staafmixer) zoveel scheutjes water toe tot het een mooi lichtbeige, soepele saus is. Schep door de salade. Lekker met veel fijngehakte groene kruiden (peterselie, bieslook, dille). Variant: in plaats van de tahinsaus een vinaigrette van olijfolie, azijn, flink wat dijonmosterd en eventueel wat honing. Groente-frittata Hamsteringrediënten: dop­erwtjes/worteltjes uit pot/blik, eieren Fruit een gesnipperde ui zachtjes in wat boter in een koekepan die ook in de oven kan. Kluts 6 eieren los met 1 theelepel kerriepoeder, zout, peper en wat reepjes verse munt. Laat 1 pot/blik met doperwtjes/wortels uitlekken en snij de wortels in plakjes. Meng de groente door de uien in de pan, giet dan het eimengsel erover. Zet de pan ± 20 minuten in een voorverwarmde oven (175 °C) tot de bovenkant gestold is.

Karin Luiten werd bekend met haar pleidooi te koken zonder pakjes en zakjes en deelt in Trouw wekelijks een recept met verse ingrediënten.