‘Had ik mijn flaporen nog maar’

Fotograaf Caitlin Sas (30), die zelf vroeger flaporen had, portretteerde de afgelopen jaren veel kinderen, jongeren en volwassenen met flaporen. De een kijkt trots de camera in, de ander afwachtend. Bij de een zijn de oren niet te missen, de ander heeft één bescheiden, ‘flappend’ oor.

Op de tafel voor haar liggen de foto’s uitgestald die ze maakte. Sinds het derde jaar van de kunstacademie werkt Caitlin Sas aan het project dat ‘De 8ste schoonheid’ heet. Na zeven jaar – ze fotografeerde met tussenpozen – kan ze wel zeggen dat het is afgerond. “Na al die tijd vind ik oren nog steeds ontzettend fascinerend. Ze zijn allemaal anders en passen vaak precies bij iemands gezicht.” Sas trekt haar haren strak naar achter: “Dit klopt toch niet!” Ze wijst naar haar eigen oren. En inderdaad, haar oren zitten wel erg plat tegen haar hoofd aan.

Caitlin Sas was twaalf toen ze geopereerd werd aan haar oren. Tot die tijd was ze zich heel bewust van haar flaporen, vertelt ze. “Ik had altijd het idee dat iedereen naar die oren zat te kijken.” Naar het zwembad gaan in het dorp was iets wat ze liever vermeed. “Met nat haar en die oren die er tussendoor staken, vreselijk.” Meteen volgt een ander voorbeeld: “Ik zat als klein meisje bij de minirettes. We moesten allemaal ons haar in een strak knotje. Dat durfde ik dus niet.”

Ze was naar een vrouw van de vereniging gegaan om haar over haar angst te vertellen. ‘Dan plakken we ze toch gewoon naar achteren met een plakbandje’, had de vrouw haar gezegd. “Met tranen in mijn ogen heb ik het aan mijn moeder verteld. Zij had gelijk een oplossing: ‘Weet je wat, we gaan naar de kapper en we laten je haar zo kort knippen dat het niet meer in een staartje of knotje kan’.” Vervolgens verborg ze haar oren jarenlang onder haar haar.

Een jeugdfoto van Caitlin Sas . Beeld Caitlin Sas

Zelfvertrouwen

Haar ouders hadden haar meer zelfvertrouwen kunnen geven, vindt Sas nu. “In plaats daarvan hebben ze gezegd dat het goed was om de operatie vlak voor de middelbare school te doen, want daar werd meer gepest.” Ze begrijpt haar ouders wel, zeker omdat het een andere tijd was. “Ze lieten de keuze aan mij over. Ik zie dat er in deze tijd meer wordt gepraat met kinderen en dat ze samen beslissen. Er is ook meer aandacht voor zelfvertrouwen en hoe belangrijk het is dat je kind lekker in zijn vel zit.”

Het eerste model dat Sas vroeg voor haar serie was Anne, ze kende haar via via uit het Gelderse dorp Dreumel, waar ze allebei wonen. “Anne was twaalf, ze had precies de leeftijd waarop ik mijn oren liet opereren. Maar zij had geen problemen ervaren met haar oren. Ze durfde ook meteen met haar oren op de foto. Haar ouders hadden er nooit een issue van gemaakt. Ik vond dat heel bijzonder.”

Niels, op de foto was hij zes, inmiddels is hij dertien en heeft hij zijn oren laten corrigeren. Beeld Caitlin Sas

Kraakbeen

Bij elke fotosessie vertelde Sas haar verhaal aan de modellen. Ook liet ze ze soms even voelen. “Ze halen er een stukje kraakbeen uit en dat naaien ze aan de achterkant vast. Achter mijn oor zit daardoor een soort keiharde richel.” In een achtbaan zitten, of slapen op een hard kussen doet nog altijd pijn, vertelt Sas. Brillenpootjes passen niet goed op haar hoofd en dan heeft ze het verhaal van de operatie nog niet eens verteld.

“Ik werd huilend wakker en had gelijk de gedachte in mijn hoofd: wat moet iedereen wel niet van mij denken? Dat ik er zelfs een hele operatie voor over had om erbij te horen.” Gedurende het project merkte ze dat haar verhaal en de portretten die ze maakte de modellen zelfvertrouwen gaven. “Tussen de twaalf en twintig jaar is een fase dat het lastig is om anders te zijn dan anderen. Ik wil ze laten zien dat flaporen ontzettend mooi zijn. Ik zou ze in elk geval zo weer willen hebben.”

Anne van den Boom is het eerste model dat Caitlin Sas fotografeert voor haar serie. Beeld Caitlin Sas

‘Bij mij is het nooit een issue geweest’

Anne van den Boom (19) uit het Gelderse dorp Dreumel zit in haar laatste jaar van het vwo. Op de foto was ze elf.

“Met mijn flaporen ben ik niet gepest, dat scheelt wel denk ik. Het is nooit een issue geweest. Pas hing deze foto van mij in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Toen werd ik gebeld door een vriendin, zij liep daar stage en zei: ‘Er hangt hier een foto van een meisje dat erg op je lijkt, maar jij hebt toch geen flaporen?’

Caitlin, de fotograaf van de serie, kende ik van de scouting, zij volgde toen een opleiding aan de kunstacademie. Ik was elf en had haar een keer geholpen met een van haar projecten, toen ze zei: ‘Je hebt flaporen, mag ik je fotograferen?’

Nooit eerder had ik erbij stilgestaan. Ik heb trouwens maar één oor dat echt flapt, rechts is dat. Je ziet het wel, ik had er alleen nooit een naam aan gegeven. Zo van: ‘Ik ben Anne en ik heb een flapoor’. Al is het natuurlijk wel zo.

Op deze foto ben ik elf, toen was ik een vrij verlegen meisje. Omdat ik Caitlin kende wilde ik wel meedoen aan haar fotoproject. Ze vertelde mij dat zij vroeger ook flaporen had gehad en dat ze die had laten corrigeren. Ze heeft er inmiddels veel spijt van. Dat is natuurlijk wel echt balen voor haar. Heb je ze helemaal laten weghalen, krijg je spijt.”

Keesje Feuerstein. Beeld Caitlin Sas

‘De liefde voor mijn oren is gegroeid’

Keesje Feuerstein (21) studeert bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Op de foto is ze 16.

“Mijn vader heeft flaporen, mijn opa ook. Eigenlijk heeft die hele kant van de familie flaporen. Al zijn die van de een weer net iets minder ‘flapperig’ dan de ander. Groot zijn ze allemaal. Die van mij ook; op school had ik dat al wel door. Bij wijze van spelletje gingen we elkaars oren opmeten: iemand had bijvoorbeeld 3 centimeter lange oren, die van mij waren 5 centimeter. ‘Kees heeft echt grote oren’, werd er vervolgens gezegd.

Echt vervelend heb ik het nooit gevonden. Toch ging ik van een knot op mijn hoofd op de basisschool, naar los haar op de middelbare school. Zo bedekte ik mijn oren. Via mijn moeder hoorde ik dat een fotograaf op zoek was naar mensen met flaporen. Tijdens de fotoshoot was er zoveel aandacht voor mijn oren dat ik sindsdien anders naar ze kijk.

Ik heb het idee dat er in het algemeen meer positieve aandacht is gekomen voor zoiets als flaporen. Dit is een tijd waarin veel jongeren zich willen onderscheiden. Ik ken een meisje dat van alles aan haar gezicht had laten doen: ze had haar jukbeenderen laten opvullen en fillers in haar lippen, maar haar flaporen had ze gewoon zo gelaten. De afgelopen jaren is de liefde voor mijn oren gegroeid. Soms doe ik modellenwerk. Er is dan altijd wel iemand die zegt: ‘Jij hebt echt leuke oren’.”

Thijs Beeld Caitlin Sas

‘Dat gepest vroeger was zeker niet leuk’

Thijs van der Heijden (35) uit Den Bosch werkt als servicedesk-medewerker bij een it-bedrijf.

“Voor mijn goede vrienden ben ik nog altijd ‘flap’. Daar zijn ze lang geleden mee begonnen en zo word ik nog steeds genoemd. Het is iets van vrienden onder elkaar, ik heb het nooit als vervelend ervaren. Inmiddels noemen de meeste mensen mij wel gewoon Thijs.

Op de basisschool was Dombo een van mijn andere bijnamen. Ik ben wel behoorlijk met mijn oren gepest. Dat was zeker niet fijn, aan de andere kant heeft het mij gevormd tot wie ik ben.

Nooit heb ik het gevoel gehad dat ik er iets aan wilde laten doen. En hoe ouder ik werd, hoe meer het bij mij ging horen. Dus waarom zou je dan zo’n operatie laten doen? Dat getreiter door die paar pestkoppen vroeger was natuurlijk niet leuk, maar het heeft geen grote impact gehad.

Ik ben inmiddels vader en heb een zoon van twee. In eerste instantie had ik het gevoel dat hij flapoortjes had, maar dat is toch niet het geval. Als hij wel flaporen had, was ik misschien wel even bezorgd over dat hij gepest zou worden. Maar ik zou zeker niet voor hem de keuze maken dat hij er iets aan zou moeten laten doen. Ik zou het eerlijk gezegd juist wel leuk vinden.”

Indi Burger toen ze tien jaar was, voor de operatie. Beeld Caitlin Sas

‘Ik schrok heel erg na de operatie’

Indi Burger (15 jaar, 3 vwo) uit Oostzaan was tien toen de foto werd genomen. Op haar twaalfde heeft ze haar oren toch laten corrigeren.

“In de eerste weken van de brugklas had ik nog een wond van de operatie. Er zaten allemaal nieuwe kinderen in de klas, zij wisten niet dat ik al die jaren ervoor flaporen had gehad. Ik ben nooit met mijn oren gepest; iedereen zag mij als Indi. Mijn haar droeg ik achter mijn oren. Het maakte mij niets uit, ik liet mijn oren gewoon zien. Tot een vriendin van mij haar oren liet ‘doen’. Mijn moeder wees me er op dat ik ook flaporen had. Ik was bang dat als ik naar de middelbare school zou gaan, ik gepest zou worden.

De operatie was best ingrijpend. Door de narcose voelde ik me ziek en misselijk en daarna heb ik nog wekenlang met een soort band om mijn oren moeten slapen. Een dag na de operatie zag ik mijn ‘nieuwe’ oren voor het eerst, toen mocht het verband eraf. Ik weet nog dat ik enorm schrok: mijn oren waren echt aan mijn hoofd geplakt. Ik vond het helemaal niet mooi staan. Naarmate de tijd vorderde veranderde dat gevoel. Ik heb er nu geen spijt meer van dat ik het heb gedaan.”

Meer info en foto’s over van het project: de8steschoonheid.caitlinsas.com