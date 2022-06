Had ik die tweedehands hometrainer niet voor een vriendenprijsje moeten krijgen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (man, dertiger) heb van een goede vriendin een hometrainer overgenomen. Toen ik die kwam bekijken om hem op te halen, kwam de prijs ter sprake. Mijn vriendin zei dat dit de prijs was waarvoor dit type hometrainer op Marktplaats werd aangeboden. Ik wil liever niet met vrienden onderhandelen en ging meteen akkoord.

Maar het zat me later toch niet helemaal lekker. Het apparaat was al wat ouder, en is het daarnaast niet gebruikelijk om een vriendenprijs te vragen in plaats van de vraagprijs op Marktplaats? Wat denkt u, moet ik hier nog op terugkomen bij haar?

Te veel betaald?

Beste Te veel betaald,

Nee, als de koop eenmaal is gesloten en het voorwerp is goed en wel van eigenaar verwisseld, kunt u er niet meer op terugkomen om te proberen alsnog wat van de prijs af te halen. Hoe stelt u zich dat voor? “Zeg, ik heb er nog eens over nagedacht, maar die hometrainer is eigenlijk best aftands voor wat ik ervoor heb betaald. Een paar tientjes minder zou redelijker zijn.”

Onderhandelen moet bij het begin gebeuren. Dat is precies het nadeel van dingen overnemen voor geld van vrienden en bekenden. Dit gaat alleen goed als de eigenaar zegt: “Je mag het gratis meenemen, want ik heb er geen behoefte meer aan”.

Zodra er geld voor gevraagd wordt, krijg je van die problemen als u noemt: vrienden hebben toch recht op een vriendenprijsje? Of: met vrienden onderhandel je toch niet? Die gun je wat!

Als u dit soort precaire situaties wil vermijden (want dit zijn notoir lastige onderwerpen om over te praten met vrienden), kunt u zich beter uitsluitend op onbekenden op Marktplaats richten. Dan hebt u de vrije hand om te onderhandelen op het scherp van de snede en kunt u mooie deals sluiten zonder hartzeer.