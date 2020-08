Haar vriend maakte overal een grap van, net als haar vader

“De relatie tussen mijn ouders was al jaren voor hun scheiding niet goed meer. Als kind had ik dat niet door. We waren verhuisd omdat mijn vader een stuk grond had gekocht. Hij besloot zelf een huis te bouwen. Mijn broer en ik konden er volop spelen, ravotten. Een heerlijke tijd.

“Mijn vader is iemand van het doen, niet van het overleg. Je volgt hem, of je volgt niet. Aan mijn moeder werd niets gevraagd. Zij zat daar maar met twee jonge kinderen, in een bouwval zonder stromend water.

“Toen het huis bijna af was, verkocht mijn vader het. Zonder overleg. Hij kocht er huizen voor terug, maar de hypotheekverstrekker ging failliet. We werden meegesleurd in de val. Er stonden deurwaarders op de stoep. We hadden niets meer.

Afwezige vader

“In die periode gingen de ouders van mijn vader dood. Allebei, in een paar dagen tijd. Mijn vader heeft een week lang lopen huilen en schreeuwen. Hij heeft later weleens gezegd: Ik weet niets meer van die jaren. Het waren de jaren dat ik een puber was en hij op zolder zat te knutselen. Hij was afwezig. Ook toen mijn moeder borstkanker kreeg.

“Mijn moeder heeft uiteindelijk voor zichzelf gekozen.

“Zelf heb ik dat rond mijn dertigste in feite ook gedaan. Bij de vader van mijn dochter. Een foute man. De eerste tien maanden waren leuk. Tot ik zwanger werd. Hij was er niet voor me. Altijd aan het stappen, altijd met andere vrouwen in de weer. Drie maanden na de geboorte heb ik het uitgemaakt.

Teleurgesteld in mannen

“Ralph was anders. Ik zag hem op een feestje. Lang haar. Een retro-colbertje. Met zo’n leuke blouse met motiefjes. We kletsten. We zoenden. Toen ik wegging, zei hij: ‘Je gaat toch niet zonder mij?’ Maar ik wilde geen onenightstand. Ik was best teleurgesteld in mannen. ‘Het is niet voor één keer’, verzekerde hij.

“Ik had een kind om voor te zorgen. Ik zocht stabiliteit. Die gaf hij mij. De balans was lang goed, toch kwamen er scheuren in het fundament.

“Ralph plaatste mij vaak op een voetstuk. Ik had mijn werk op orde, het huis was van mij, ik regelde mijn zaakjes. In zijn ogen deed ik het structureel beter. Dat vond hij lastig. Hij heeft een eigen bedrijf, maar is in financieel opzicht een sloddervos. Er stonden soms deurwaarders voor de deur.

“Maar dat is eigenlijk ondergeschikt. Dat zijn geldzaken.

Jonge hond

“Ralph was vaak negatief over zichzelf. Ik moest het moreel hoog houden voor beiden, de sterkste zijn. Ik werd een soort moeder, hij de jonge hond. Terwijl ik ook kwetsbaar ben. Dat zag hij niet.

“Ik vroeg hem ten huwelijk, want ik hield zielsveel van hem. Hij zei ‘ja’. We hadden een datum, een jurk, schoenen. Iedereen was ingelicht. Maar hij kreeg vrees. Stress. We bliezen het af.

“Op de dag dat we eigenlijk zouden gaan trouwen, kon ik alleen maar huilen. Het was mooi weer, ik kwam terug van de stad. Ralph had niet eens door welke datum het was. Toen ik het hem vertelde, reageerde hij laconiek. Ja, dan voel je je eenzaam.

“Ralph praat niet makkelijk over zijn gevoelens. Hij maakt overal een grap van. Net als mijn vader. Mijn moeder voelde zich daardoor vaak niet gehoord. Ik had dat ook bij Ralph.

“Toch blijf je knokken. Ook toen ik niet meer kon. Ik kreeg paniekaanvallen. Dat kwam ook door zijn depressieve buien. Alsof ik verantwoordelijk ben voor zijn geluk. Het ging niet meer.

Je kiest wat je kent

“De parallellen met mijn ouders zie ik nu eigenlijk pas goed. Dan denk ik: wow. Mijn therapeut zegt: ‘Je kiest wat je kent’. Bekend maakt bemind. Omdat je denkt dat je weet hoe je met iemand moet omgaan. Maar wat je kent is niet altijd waar je ook echt behoefte aan hebt.

“Mijn moeder spreek ik weinig. Zij is nu de afwezige. Ik vind het knap hoe ze zich ontworsteld heeft aan mijn vader, maar ik heb het gevoel dat ze ergens in blijft hangen. Ze vindt dat haar zoveel is aangedaan: in haar jeugd, de jaren met mijn vader. Heel naar, maar als je daar in blijft hangen krijg je geen leuker leven. Ralph kan dat ook hebben.

“Hij wil me terug, maar ik kan niet meer. Ik wil een gelijkwaardige relatie. Al mis ik hem ook. Ralph is en blijft mijn soulmate.”

De namen Carice en Ralph zijn om privacyredenen gefingeerd. Hun echte, volledige namen zijn bekend bij de redactie.

Heeft u zelf ook een verhaal te vertellen over uw relatie, de liefde en uw ouders? Stuur een e-mail naar relatiedna@trouw.nl