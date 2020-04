Grootste snurker van 2020 snurkt zo hard als zijn eigen vrachtwagen

Nederland telt zo’n vier miljoen chronische snurkers, van wie een flink aantal elke nacht bijna het behang van de slaapkamermuren snurkt, meestal tot verdriet of ergernis van de partner. Vaak rust er nogal een taboe op om erover te praten, reden dat de Kliniek voor Snurken en Apneu voor de tiende keer de snurker van het jaar heeft gekozen. Met een toepasselijke prijs.

“Dit is een manier om met een knipoog aandacht te vragen voor dit ernstige maatschappelijke probleem”, zegt Olivier Tielemans, woordvoerder van de SomnoClinic. “We willen het bespreekbaarder maken. Het blijkt dat veel mensen er liever niet over praten omdat ze zich schamen dat ze zwaar snurken en hun partner daarmee uit de slaap houden.”

De eer om tot de grootste snurker te worden verkozen valt dit jaar te beurt aan Jan Jongejans uit Weesp. Uit metingen blijkt de 61-jarige internationale truckchauffeur soms zo’n 85 decibel (dB) te halen, ruwweg het geluidsniveau van zijn eigen vrachtwagen. Overigens is Jongejans daarmee geen recordhouder. De winnaar van 2017 haalde 100 dB.

Horendol

“Mijn dochter heeft me stiekem gefilmd en me opgegeven voor de wedstrijd”, vertelt Jongejans. “Ik dacht eerst dat het een grap was. Toen ik het terugluisterde dacht ik: jeetjemina, ik kan me voorstellen dat mensen hier horendol van worden. Mijn vrouw vlucht regelmatig naar de logeerkamer. Tussen ons is het bespreekbaar, maar het is geen onderwerp waar je tijdens de barbecue gezellig over babbelt.”

Als prijs krijgt Jongejans gratis een tongbeugel van 945 euro aangemeten. “Die zorgt ervoor dat de tong tijdens het slapen niet in de keel zakt, wat het snurkgeluid veroorzaakt”, legt Tielemans uit. “Zo is het eigenlijk heel gemakkelijk op te lossen.”

