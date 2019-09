Gepest worden hoorde er gewoon bij in de jaren tachtig

Ik kreeg een mail van een kindercoach gespecialiseerd in trauma’s bij kinderen die ernstig zijn gepest. Samen met een collega ontwikkelde ze een spel over pesten dat door middelbare scholieren kan worden gespeeld, meer daarover op konfia.nl/respect-hoe-zie-jij-het.

Ik ga er geen gewoonte van maken om in mijn column naar pushmail te verwijzen, maar maak een uitzondering omdat het een onderwerp betreft dat me aan het hart gaat.

Als kind zat ik een jaar lang op handbal. Ik heb in veertig wedstrijden geen enkel doelpunt gemaakt, gooide zelfs niet één keer een bal richting het doel van de tegenstander. Als ik ’m al kreeg, de bal, dan gaf ik ’m aan de aanvoerder van mijn team. Dat had hij me meermaals bevolen:

“Altijd meteen de bal aan mij geven!”

Ik ben zijn naam vergeten, maar niet hoe hij op een middag waar ik bij stond in het fietsenhok zijn piemel uit zijn broek haalde en over het zadel van mijn fiets heen plaste. Ik werd niet boos, maar trad als het ware uit mijn lichaam, vloog in gedachten hoog boven waar we ons bevonden. De aanvoerder zei nog iets onaardigs, maar ik was al weg. De fiets heb ik laten staan en nooit meer opgehaald.

Geen held

Binnenkort begint de Week tegen Pesten. Hij duurt van 23 tot en met 27 september, vijf dagen, dus eigenlijk is het de Midweek tegen Pesten, maar dat terzijde. Het thema van de campagne is: ‘Wees een held, met elkaar.’

Met terugwerkende kracht zou ik graag een held in mijn handbalteam hebben gehad die mij ondanks de protesten van de aanvoerder de bal zou hebben gegeven, wijzend richting het doel aan de overkant: “Gooi maar, Erik Jan, gooi maar” en ik zou naar het doel lopen en ik zou gooien. Misschien zelfs scoren.

Die held was er dus niet, in de jaren tachtig stond iedereen er sowieso alleen voor en gepest worden hoorde er gewoon bij. Anderen die niet mijn talent hadden om uit hun lichaam te treden en de lucht in te vliegen, hadden het zwaarder.

Ik herinner me een leerling die in de aula gedwongen werd een fles koffiemelk leeg te drinken en daarna letterlijk leegliep. Niemand deed iets, vijfendertig jaar later hoop ik dat de Week tegen Pesten ertoe leidt dat er in plaats van wordt toegekeken wordt ingegrepen. Wees een held, lieve mensen, en pas goed op elkaar.

Schrijver en dichter Erik Jan Harmens over de prikkels die het druk maken in zijn hoofd. Lees zijn columns hier terug.